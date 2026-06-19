ملت ایران با صبر راهبردی و وحدت، پیروزی نهایی را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به شرایط حساس بین‌المللی و پیام حکیمانه رهبری در خصوص تفاهم‌نامه مسئولان، گفت: چند محور در این پیام حائز توجه ویژه است؛ نخست اینکه دقایقی بعد از پخش پیام، تمام تجمعات کشور جهت خود را مشخص و موضع خود مبنی بر تبعیت از رهبری را اعلام کردند که جای تقدیر دارد.

وی افزود: رهبری فرمودند علی‌الاصول نظر دیگری داشتم، اما با اعتماد به مسئولان نظام و شورای عالی امنیت ملی، به‌ویژه رئیس‌جمهور و در راستای تعهدی که حق مردم و جمهوری اسلامی را استیفا کند، راه را برای ادامه کار باز گذاشتند و از دلسوزان عرصه دیپلماسی تجلیل کردند.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، ادامه داد: از دیگر محورهای پیام، مطالبه جدی رهبری برای توجه به حقوق مردم و عملیاتی کردن بندبندی است که قبلاً مطرح شده بود.

وی همچنین با اشاره به حقارت آمریکای جهانخوار و رئیس‌جمهور جنگ‌افروز آن که برای آتش‌بس التماس می‌کرد، گفت: دشمنان خود به حقانیت جمهوری اسلامی و جایگاه جهاد شهید سلیمانی اعتراف کردند و این موضوع در تاریخ ثبت شده است.

صبر راهبردی؛ محور اصلی پیروزی

وی با بیان اینکه برای وظیفه مردم و دولتمردان دو محور اساسی وجود دارد، گفت: محور اول صبر راهبردی است و برای اینکه مسیرهای نفوذ دشمن بسته شود، نیاز به صبر، حوصله و همبستگی ملی داریم.

وی ادامه داد: باید در کنار هم پایداری کنیم و به حرف‌هایی که گاهی از جاهای دیگر تزریق می‌شود توجه نکنیم.

وی متذکر شد: جناح‌ها و احزاب در این شرایط که نیاز به وحدت جبهه‌های مختلف است، متوجه باشند کنار هم بمانند تا پیروزی نهایی رقم بخورد.

افتخار به ایران در موسم حج

امام جمعه کرمان با بیان اینکه باید از اتفاقات بین‌المللی به نفع اسلام و انقلاب بهره برد، گفت: انقلاب شما حقانیت خود را به بهترین وجه به دنیا رسانده و در موسم حج امسال، هر مسلمانی به ایران و ایرانی افتخار کرده است.

وی افزود: انقلاب و نهضت خمینی کبیر توانسته پنجه در پنجه ابرقدرت‌ها انداخته و دست‌های نامحرم را بشکند و امروز شکستن دست‌های استکبار را می‌بینید.

هشدار نسبت به هنجارشکنی در رویدادهای ورزشی

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی در تذکری صریح به مسئولان مربوطه گفت: شاهد دست‌اندازی به برخی هنجارهای جامعه در حاشیه مسابقات ورزشی هستیم که مسئولان باید جلوی آن را بگیرند تا از دو قطبی و چند قطبی شدن جامعه در این شرایط حساس جلوگیری شود.

نقش عزاداری‌های حسینی در تاب‌آوری جامعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: برپایی مجالس عزاداری حسینی تاریخ را زنده نگه داشته، جامعه را در برابر ظلم پرتوان و تاب‌آور کرده و بصیرت فردی و اجتماعی ایجاد کرده است.

امام جمعه کرمان افزود: این روضه‌ها محور آشنایی مردم با حقایق دینی است که هر سال سفره آن پهن شده و جامعه را آماده ظلم‌ستیزی می‌کند.

وی ادامه داد: این مجالس دو جبهه سعادتمندان و شقاوتمندان را به تصویر می‌کشد، لذا هرچه می‌توانید به آن بپردازید.

وی تصریح کرد: این عزاداری‌ها شخصیت‌های شجاع و تکلیف‌محور را به تاریخ عرضه کرده و اوج این بصیرت، انقلاب شکوهمند ایران در رکاب امام راحل است که عاشورای کوچکی به تصویر کشید و این عاشورا ادامه دارد.

گرامیداشت سالروز شهادت شهید چمران و تأسیس سازمان تبلیغات

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به ۳۱ خرداد، سالروز شهادت شهید چمران، از آن شهید والامقام به عنوان شخصیتی فداکار و مرید امام راحل یاد کرد که روز بسیج اساتید به نام او نامگذاری شده است.

وی همچنین به اول تیرماه، روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی و تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به دستور امام راحل اشاره کرد و گفت: تشکیل این نهاد برای یاری به مردم در تبیین اخلاق، احکام و معارف دینی بوده و امروز بخش اعظمی از اعزام مبلغ از خدمات این نهاد است.

وی همچنین به سالروز به توپ بستن مجلس در دوره قاجار اشاره کرد و گفت: این اتفاق برای آن بود که صدای نمایندگان در صحن عمومی کشور بلند نشود و صداها خاموش شود.