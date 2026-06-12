امام جمعه کرمان: مسئولان با آرایش جنگی وظایف خود، کشور را مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مؤتلفه اسلامی و شهدای اقتدار نظام، گفت: ما با افتخار خود را «ملت امام حسین (ع)» می‌دانیم و بر همین مبنا با ایمان قوی و ثبات قدم، در مقابل تمام قدرت‌های مدعی دنیا ایستاده‌ایم.

وی همچنین با گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، این دو فریضه را عامل صیانت از سلامت جامعه دانست و افزود: جامعه‌ای که از این دو فریضه فاصله بگیرد به سمت ولنگاری کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از فلسفه‌های قیام امام حسین (ع) امر به معروف و نهی از منکر بود، ادامه داد: این وظیفه همگانی، مسئولیتی فراگیر است که باید با حفظ حدود و ثغور شرعی اجرا شود.

امام جمعه کرمان همچنین به فرارسیدن ماه محرم و ورود کاروان حسینی به کربلا اشاره و تأکید کرد: تداوم پیروزی‌ها در صحنه‌های مختلف نظامی و دیپلماسی، در گرو هوشیاری مردم در «جبهه خیابان» است؛ جایی که دشمن با راهبرد ترویج یأس، تردید و بدگمانی به مسئولان، به دنبال ضربه زدن به سرمایه اجتماعی کشور است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و هماهنگی جبهه مقاومت اظهار داشت: پاسخ قاطع ایران اسلامی در مقابل عبور از خط قرمز و شکستن سکوت آتش، نشان داد که سیاست نظام در برابر بدعهدی دشمن، پاسخی سریع و محکم است؛ به‌گونه‌ای که در برابر عملیات محدود دشمن، چندین برابر آتش بر سر آن‌ها ریخته شد تا درس عبرتی برای متجاوزان باشد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت ملی محصول ترکیب سه قدرتِ «سخت»، «نرم» و «هوشمند» است، افزود: قدرت سخت به عملکرد دقیق رزمندگان در خط مقدم وابسته است، قدرت نرم به حضور مردم در خیابان به عنوان پرچم‌های برافراشته نظام بازمی‌گردد و قدرت هوشمند نیز در گرو حفظ سرمایه اجتماعی است.

امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم اقتدار رسانه‌ای، گفت: در صحنه جنگ‌های ترکیبی، اقتدار رسانه‌ای یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی ماست؛ لذا رسانه‌ها باید اختلافات و انتقادات داخلی را برای وقت دیگری بگذارند و تمرکز خود را بر نمایش قدرت در مقابل دشمن قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با اشاره به لزوم حکمرانی کارآمد تصریح کرد: مسئولان باید با «آرایش جنگی» در حیطه وظایف خود، کشور را مدیریت کنند.

علیدادی سلیمانی، گفت: تاب‌آوری اقتصادی از محورهای مهم امنیت ملی است و امیدواریم دولتمردان همان‌طور که در جبهه اقتصادی تلاش کرده‌اند، با تکیه بر هفت مؤلفه امنیت ملی، نقص‌ها را برطرف کنند.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی در «جبهه خیابان» بر عهده مردم است، افزود: راهبرد دشمن ایجاد یأس، تردید و بدگمانی به مسئولان در میان مردم است که باید با بصیرت این توطئه‌ها را خنثی کرد؛ چرا که پیروزی در جبهه دیپلماسی نیز در گرو حفظ همین انسجام در خیابان است.