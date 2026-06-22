به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، ظهر دوشنبه در همایش محوری گرامیداشت هفته قوه قضائیه در استان کرمان ضمن تبیین وظایف خطیر قضاوت، گفت: آحاد جامعه موظف به رعایت حق و عدل هستند، اما این تکلیف برای متولیان امر قضاوت به عنوان «گل سرسبد» این حوزه، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

وی با تشریح سه محور بنیادین در عملکرد دستگاه قضایی، افزود: اولین گام، «حق‌شناسی» است و قاضی باید با تکیه بر علم، تجربه، ادله و مستندات موجود، تمام همت خود را برای کشف حقیقت به کار گیرد.

امام جمعه کرمان «حق‌گویی» را مأموریت دشوارتر و دومین رکن قضاوت دانست و تصریح کرد: شناخت حق به تنهایی کافی نیست؛ چراکه در طول تاریخ بسیاری از افراد حق را می‌شناختند، اما به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های شخصی و رودربایستی‌ها، شهامت بیان آن را نداشتند و قاضی باید با شجاعت و قاطعیت، حق را صریح و بدون ملاحظه اعلام کند.

وی «اجرای حق» را محور سوم و ثمره نهایی فرآیند قضاوت خواند و تأکید کرد: اجرای حق، مهم‌ترین رکن این رسالت است که شیرینی آن منجر به بالندگی، پیشرفت و تقویت جامعه می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با اشاره به جایگاه قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در ایران، مرجعی توانمند و برخوردار از صلاحیت‌های لازم برای اجرای این مأموریت بزرگ الهی است که همواره تحت هدایت و مدیریت قضات مجتهد، عادل و شجاع قرار دارد.