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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

وحدت ملی و هوشیاری عمومی سد محکمی در برابر جنگ ترکیبی دشمن است

وحدت ملی و هوشیاری عمومی سد محکمی در برابر جنگ ترکیبی دشمن است

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت:وحدت ملی و هوشیاری عمومی سد محکمی در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام، با بزرگداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، این رخداد تاریخی را نقطه عطفی در شکل‌گیری نهضت اسلامی ملت ایران دانست و گفت: این قیام که در پی بازداشت امام خمینی(ره) شکل گرفت، آغاز حرکتی فراگیر بود که نهایتاً به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ انجامید و به تعبیر امام راحل، «۱۵ خرداد کلید رهایی اسلام» محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید کرد: دو محور اصلی جنگ ترکیبی دشمن، کاهش تاب‌آوری اجتماعی و برهم‌زدن محاسبات مسئولان است؛ دشمن در این مسیر از ابزارهایی همچون ایجاد تردید، ناامیدی، ترس، بدبینی و دامن‌زدن به اختلافات استفاده می‌کند تا انسجام جامعه را هدف قرار دهد.

کریمی‌تبار افزود: راه مقابله با این هجمه‌ها، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تبیین کرده‌اند، در گرو تقویت وحدت، هوشیاری عمومی، اعتماد متقابل مردم و مسئولان و پرهیز از همراهی با جریان‌های معاند است. مسئولان در این میدان نقشی تعیین‌کننده دارند و باید در جهت تقویت امید و آرامش اجتماعی حرکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با هشدار نسبت به پیامدهای رفتارهای تفرقه‌افکنانه تصریح کرد: هر اقدامی که موجب تضعیف اعتماد عمومی، ایجاد یأس یا دلسردی مردم شود، عملاً در راستای اهداف دشمن قرار می‌گیرد و همه جریان‌ها باید نسبت به این مسئله حساس و مسئولانه عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای، گفت: امروز جبهه استکبار به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر جریان مقاومت با ناکامی و عقب‌نشینی مواجه شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که معادلات قدرت در منطقه به سود ملت‌های مقاوم در حال تغییر است.

امام جمعه ایلام بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مقاومت و انسجام داخلی، جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر اثرگذار در سطح منطقه و جهان تثبیت کرده است.

کریمی‌تبار با بیان اینکه دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر، حفظ وحدت ملی، حمایت از نظام و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، شرط استمرار عزت، پیشرفت و امنیت کشور است.

امام جمعه ایلام همچنین با اشاره به روز جهانی محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی را یک وظیفه همگانی دانست و گفت: آتش‌سوزی‌های سال‌های گذشته خسارت‌های سنگینی به جنگل‌ها و مراتع وارد کرده و لازم است با همکاری مردم و دستگاه‌ها، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه، روز صنایع دستی و فرش را یادآور ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: این حوزه می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های اشتغال و درآمدزایی مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد و نیازمند حمایت عملی از فعالان آن است.

کریمی‌تبار در پایان با اشاره به روز خانواده و تکریم بازنشستگان، توجه به جایگاه خانواده و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ همدلی، رسیدگی به نیازمندان و الگوگیری از سیره اهل‌بیت(ع) می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی و کاهش آسیب‌های جامعه کمک کند.

کد مطلب 6850950

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