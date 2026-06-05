زاهدان برای سومین روز متوالی میزبان جشن ۳ کیلومتری «عید غدیر» می شود

محمود جوادیانفر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، جشن بزرگ مردمی «۳ کیلومتری غدیر» روز جمعه ۱۵ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادهها، کودکان، نوجوانان و جوانان در زاهدان برگزار میشود.
تولیت آستان مقدس کهفالشهدا زاهدان، افزود: این جشن از گلزار مطهر شهدای شهرستان زاهدان آغاز شده و تا آستان مقدس کهفالشهدا در محله ابوذر ادامه خواهد داشت و در طول مسیر برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و شاد برای شرکتکنندگان تدارک دیده شده است.
جوادیانفر بیان کرد: برپایی مواکب پذیرایی، فرهنگی و خدماتی، اجرای برنامههای ویژه برای کودکان و نوجوانان و همچنین برگزاری قرعهکشی و اهدای جوایز ارزنده از جمله دوچرخه، لوازم خانگی، کارت هدیه و سایر هدایای نفیس از بخشهای مختلف این رویداد مردمی خواهد بود.
تولیت آستان مقدس کهفالشهدا زاهدان هدف از برگزاری این مراسم را ترویج فرهنگ ولایت و امامت، تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد فضایی معنوی و شاد برای خانوادهها عنوان کرد و از شهروندان دعوت کرد با حضور پرشور خود در این اجتماع بزرگ غدیری مشارکت کنند.
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