به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر با اشاره به سالروز قیام ۱۵ خرداد اظهار داشت: امام خمینی (ره) ۱۵ خرداد را عزا همیشگی اعلام کردند، چراکه خون‌های پاک شهدای این قیام مردمی در رژیم ستم‌شاهی مظلومانه ریخته شد.

وی افزود: ما در پرتو دانشگاه امامت و ولایت به دنبال تحقق مدینه فاضله هستیم. نهضت ما نهضت خون بوده و انتقام خون پاک امام شهید (ره) قطعاً گرفته خواهد شد.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۴ خرداد گفت: معظم‌له بر ضرورت پیگیری حساب‌شده انتقام خون امام شهید تأکید فرمودند که این مهم باید در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

حجت‌الاسلام برقراری تصریح کرد: جمهوری اسلامی آمریکا را در جهان رسوا کرده است. ایران اسلامی تاکنون با اقتدار کامل در برابر زیاده‌خواهی آمریکای جنایتکار ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به فرارسیدن روز مباهله خاطرنشان کرد: در این روز، حقانیت اسلام و عظمت پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) که در آیه مباهله به منزله جان پیامبر معرفی شده‌اند، مشاهده می‌شود. روز تکریم خانواده نیز به همین مناسبت نامگذاری شده است.

امام جمعه اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم تجمعات شبانه مردمی بیان داشت: بیش از سه ماه است که مردم در خیابان‌ها مقابل دشمن ایستاده‌اند و از صدای بمب، موشک و پهپاد هیچ ترسی ندارند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در سه حوزه با دشمن درگیر هستیم، اظهار کرد: در حوزه محاصره دریایی، تنگه هرمز و لبنان مستقیماً با دشمن در حال جنگ و ایستادگی هستیم.

حجت‌الاسلام برقراری تأکید کرد: بدون تردید با فشاری که جمهوری اسلامی بر رژیم آمریکا در موضوع محاصره دریایی وارد کرده، به زودی شاهد شکست آمریکا در این محاصره غیرقانونی خواهیم بود.

وی گفت: در مدیریت تنگه هرمز نیز اراده جمهوری اسلامی ایران حاکم است و آمریکایی‌ها قطعاً تنگه هرمز قبل از جنگ را نخواهند دید.

امام جمعه اسلامشهر در پایان با اشاره به محور لبنان خاطرنشان ساخت: در این حوزه نیز کوتاه نخواهیم آمد و آتش‌بس دائمی منوط به احترام به حقوق حزب‌الله و لبنان خواهد بود.

وی همچنین بر حفظ وحدت و انسجام ملی به عنوان کلید عبور از مشکلات و خنثی‌سازی نقشه دشمنان تأکید کرد.