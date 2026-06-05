به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی، در خطبههای این هفته دماوند با سفارش به تقوای الهی، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند انسان از اهل تقوا نیست مگر اینکه سختتر از حسابرسی شریک از شریک، از خود حساب بکشد و بداند خوردنی، نوشیدنی و پوشیدنیاش از کجاست؛ از حلال است یا حرام.
وی با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، گفت: این قیام که در اعتراض به دستگیری امام خمینی (ره) به دلیل سخنرانی علیه محمدرضا پهلوی شکل گرفت، مقدمه مهمی برای فروپاشی حکومت پهلوی بود. امام راحل فرمودند من ۱۵ خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنم.
امام جمعه دماوند انگیزه اصلی مردم از قیام ۱۵ خرداد را دفاع از دین دانست و تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران با شهادتطلبی و از خودگذشتگی مردم در دفاع از رهبر اسلامی آغاز شد. تبعیت مردم و مسئولان از ولی فقیه، عامل اصلی برهم خوردن نقشههای دشمنان است.
فتاحدماوندی راز محبوبیت رهبران انقلاب را اخلاص آنان برای خدمت به مردم و قیام برای خدا عنوان کرد و افزود: امامان انقلاب اسلامی، مردم را صاحب اصلی ایران میدانند. منشأ قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم هستند و ایرانیان شعار «ما میتوانیم» را به عمل تبدیل کردهاند.
وی با اشاره به دشمنی نظام سلطه با ملت ایران، خاطرنشان ساخت: آمریکا و پیروانش از ایران قوی و مستقل میترسند. مردم زمان امام خمینی (ره) با مردم زمان رهبر معظم انقلاب فرقی ندارند. حمایت از مظلوم در هر نقطه از جهان، وظیفه انسانی، اسلامی و ایرانی ماست.
امام جمعه دماوند تابآوری مردم ایران در برابر فشارهای تبلیغاتی و اقتصادی دشمنان را ستودنی خواند و هشدار داد: هر کس در بین مردم ترس، یأس و تردید ایجاد کند و تخم اختلاف بپاشد، خواسته یا ناخواسته نقشه دشمن را تکمیل میکند. رهبر معظم انقلاب دستور دادند حتی از اختلافات موجه پرهیز شود، زیرا خطرناکترین تیر دشمن تفرقهافکنی است.
فتاحدماوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط فعلی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردم، هم در میدان نبرد و هم در میز مذاکره ابتکار عمل را دارد. رهبر معظم انقلاب بر اداره جنگ تسلط دارند و مسئولان تابع دستور ایشان هستند.
وی افزود: ایران در سه موضوع محاصره دریایی، تنگه هرمز و لبنان در حال مقابله با آمریکاست. به زودی ترفندهای جدید ایران برای شکستن محاصره دریایی به ثمر خواهد رسید. آمریکا از باز کردن نظامی تنگه هرمز ناامید شده است و کشتیهای کشورهای غیردشمن با پروتکل ایران از تنگه هرمز عبور میکنند.
امام جمعه دماوند با تأکید بر پاسخ قاطع ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی تصمیم گرفته هر حمله دشمن به منافع خود را دو یا سه برابر پاسخ دهد. ایران اعلام کرده هیچ توافقی بدون لبنان انجام نخواهد شد و اجازه تضعیف حزبالله را نمیدهیم.
وی خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال تفکیک اجزای محور مقاومت و تخریب زیرساختهای لبنان است اما ایران با راهبرد جنگ شبکهمحور و فناوریهای پیشرفته به پشتیبانی از حزبالله و مردم لبنان ادامه میدهد. ما به تشخیص فرماندهان بومی مقاومت در هر منطقه احترام میگذاریم.
فتاحدماوندی در پایان گفت: هماهنگی کامل ساحات سیاسی و نظامی کشورهای مقاومت، کابوس صهیونیستها شده است، پاسخ جبهه مقاومت به حماقت دشمن، هوشمندانه و ویرانکننده خواهد بود.
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