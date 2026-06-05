حسینی نسب: «بعثت ملت» معادلات قدرت را در هم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه، به جنگ ترکیبی دشمنان از جمله جنگ فرهنگی و نظامی اشاره کرد و گفت: در جنگ نظامی، ایران در سه جبهه «محاصره دریایی»،«تنگه هرمز» و «لبنان» با دشمن آمریکایی و صهیونی درگیر است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه در مساله محاصره دریایی ، آمریکا تلاش به تشدید محاصره دریایی دارد اما موفق نیست و در تنگه هرمز نیز، آمریکا از باز کردن نظامی آن ناامید شده؛ اکنون کشتی‌ها با مقررات ایران عبور می‌کنند و ایران پاسخ حملات را دو یا سه برابر خواهد داده و خواهد داد، افزود: در لبنان، دشمن به دنبال تفکیک اجزای محور مقاومت، تغییر جغرافیا و تخریب زیرساخت‌هاست. ایران اعلام کرده هر توافقی شامل لبنان خواهد شد و اجازه نمی‌دهد حزب‌الله تضعیف شود.

وی با بیان اینکه واقعه عظمای شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، اگر چه ضربات جانکاه و غیرقابل جبرانی بر پیکره امت وارد ساخت اما صد روز ایستادگی و حضور بی‌سابقه ملت ایران، یک پدیده تاریخی و معجزه‌آسا بود که معادلات قدرت را در هم ریخت، افزود: «بعثت ملت» به جهانیان ثابت کرد که رکن اصلی اقتدار جمهوری اسلامی، اراده پولادین و حضور آگاهانه مردم در صحنه است. این حضور، دشمن را در سه دفاع مقدس ناکام گذاشت و اکنون نیز توطئه‌های روانی و سیاسی او را خنثی کرده است.

خطیب جمعه سلطانیه ادامه داد: احتمالات شبانه در آستانه رسیدن به صدمین شب است و وظیفه همگانی تداوم این ایستادگی، حفظ وحدت بر محور ایمان و میهن، و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم است.

حسینی نسب جنگ فرهنگی را بخش دیگری از جنگ ترکیبی دشمنان دانست و با بیان اینکه در غرب چیزی بعنوان خانواده که دین اسلام دارد، وجود ندارد. خانواده به فراموشی سپرده شده و نه همسری، نه فرزندی نه فامیلی، افزود: بخشی از جنگ ترکیبی دشمنان علیه انقلاب اسلامی، خانواده ستیزی و بی هویت کردن خانواده است.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز خانواده و با بیان اینکه خانواده، بنیادی‌ترین و مقدس‌ترین نهاد اجتماعی است که اسلام توجهی ویژه به آن دارد و تشکیل خانواده نزد خداوند محبوب است، گفت: در مکتب حیات‌بخش اسلام، تشکیل خانواده نه تنها سفارش شده، بلکه خود زمینه‌ساز رشد معنوی، اخلاقی و عاطفی انسان‌هاست.

وی تقسیم کار بین همسران، محبت و تکریم به فرزندان، آموزش مسائل دینی و اسلامی به فرزندان و عدم تبعیض به فرزندان خصوصا دختر و پسر از سیره رفتاری ائمه معصومین بود، ادامه داد: سیره رفتاری معصومین(ع) در خانواده، گنجینه‌ای از آموزه‌های عملی است که می‌تواند الگویی کامل و ماندگار برای تمام جوامع در هر عصر و نسلی باشد.

خطیب جمعه سلطانیه مباهله را از فضائل اهلبیت علیهم السلام و سند حقانیت اسلام و تقابل ایمان و کفر دانست و گفت: همان‌طور که در مباهله همه‌ی ایمان در مقابل کفر قرار گرفت، امروز، همه‌ی ایمان در نظام جمهوری اسلامی در مقابل کفر قرار گرفته است؛ و همان‌طور که معنویّت و صفا و اقتدار معنوی پیغمبر اکرم و خانواده‌اش توانست دشمن را از میدان خارج کند، به فضل الهی و به حول‌وقوّه‌ی الهی ملّت ایران با اقتدار خود و با معنویّت خود دشمن را از میدان خارج خواهد کرد.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، و با بیان اینکه این قیام خونین نقطه عطفی در روند مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری ملت ایران به شمار می‌آید، افزود: پس از ۶۳ سال از قیام ۱۵ خرداد، ملت ایران با همان روحیه ولایتمداری و ضد استبدادی و استکبارستیزی و پیروزی در برابر دشمنان، به نماد ایستادگی و مقاومت در جهان تبدیل شده است.

حسینی نسب با تبریک ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) گفت: ایران در پناه اهلبیت خصوصا فرزندان امام کاظم (ع) یعنی امام رضا در مشهد، حضرت معصومه در قم، حضرت حمزه بن موسی در ری و احمد بن موسی (شاهچراغ) در شیراز است.