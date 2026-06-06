علیرضا جزء قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب شهروندان تهرانی خبر داد و گفت: با وجود این کاهش، همچنان ۶۵ لیتر با سرانه نرمال (۱۳۰ لیتر) فاصله داریم و مدیریت مصرف باید جدی گرفته شود.
وی با اشاره به وضعیت منابع آبی پایتخت اظهار داشت: موضوع مدیریت مصرف آب هنوز بحرانی است و در صورت بیتوجهی، تهران با تنش آبی مواجه خواهد شد. خوشبختانه آمار خوشمصرفها به بیش از ۴۰ درصد رسیده که نویدبخش است، اما این روند باید تداوم یابد.
جزء قاسمی در خصوص وضعیت بارندگیها تصریح کرد: بارندگیهای سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۸.۵ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلندمدت، همچنان ۳۵ درصد کاهش نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران با بیان اینکه تهران برای رسیدن به شرایط نرمال به ۲۸۰ میلیمتر بارندگی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۰ میلیمتر کسری بارندگی داریم و صرفهجویی، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای پایتخت است.
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