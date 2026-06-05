هدف دشمن از تضعیف خانواده متلاشی کردن جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن گرامیداشت ایام و مناسبت های ماه ذیحجه همچون مباهله و نزول آیات سوره هل أتی، این ماه را ماه فضایل اهل بیت(ع) به ویژه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) دانست و بر لزوم توجه جوانان و جامعه امروز به سیره و سبک زندگی و الگو گرفتن از ایشان تأکید کرد.

وی با گرامیداشت روز خانواده و شرح شأن نزول آیاتی از سوره هل أتی در پی نذر و اطعام غذا به نیازمندان توسط خانواده امیرالمؤمنین علی(ع)، این مناسبت را از بزرگترین روزهای پربرکت خواند که روزه داری و عبادت در آن توصیه شده است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل با بیان اهمیت خانواده در نظام تربیتی اسلامی گفت: هیچ نهادی نزد خداوند محبوب تر از خانواده نیست و حضور در کنار خانواده و مشارکت در امورات منزل از بزرگترین توفیقاتی است که خداوند به بندگان خاص خود عنایت فرموده و این کارها موجب افزایش محبت و تقویت خانواده می شود.

حجت الاسلام والسملین باقری ارومی با بیان اینکه در جوامع غربی و غیردینی خانواده به آن معنای حقیقی وجود ندارد و ریشه بسیاری از انحرافات و گرفتاری های جوامع بشری در کمرنگ شدن نهاد خانواده و نقش های آن است افزود: دشمن برای متلاشی کردن یک جامعه به تضعیف خانواده و از بین بردن روابط صمیمی آن می پردازد به طوری که در بسیاری از کشورها مردان را بی مسئولیت و زنان را بداخلاق کرده اند.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با گرامیداشت سالگرد قیام خونین پانزدهم خرداد، این روز را نماد غیرت و حمایت امت اسلامی از مرجعیت و رهبری دینی دانست و خاطرنشان کرد: اولین جرقه نهضت اسلامی در این روز زده شد و امروز نسل های بعدی همان مردم در خیابان حاضرند و از ولایت فقیه و رهبری حمایت می کنند.

وی افزود: فرامین رهبر معظم انقلاب که در پیام ها و بیانیه های ایشان به مناسبت های مختلف صادر می شود بر همه ما تکلیف و اطاعت از آنها بر ما لازم و واجب است. دشمن در میدان نبرد و دیپلماسی نتوانسته به زیاده خواهی های خود دست یابد؛ اکنون در مقابل نقشه های دشمن که تاب آوری مردم و محاسبات مسئولان را هدف قرار داده است؛ حضور در خیابان و حمایت از مسئولان کشور وظیفه اصلی ماست.