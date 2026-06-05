انتقاد امام جمعه سراوان از قبوض سنگین برق

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به نارضایتی مردم از قبوض نجومی برق اظهار داشت: شناسایی و برخورد با استفادهکنندگان از انشعابات غیرمجاز، وظیفه دستگاههای متولی است و ضعف در این حوزه نباید منجر به افزایش فشار اقتصادی بر مشترکان قانونی شود.
امام جمعه سراوان افزود: تحمیل هزینههای ناشی از مصرفهای غیرمجاز به مردم، مصداق تضییع حقوق شهروندی و حقالناس است و مسئولان باید در قبال این موضوع پاسخگو باشند.
تأکید بر عدالت در خدمات و صیانت از حقوق مردم
بامری با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات عمومی تصریح کرد: رسیدگی فوری به مشکلات حوزه برق و اصلاح روندهای موجود، از مطالبات جدی مردم است و انتظار میرود مسئولان با دقت و حساسیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.
وی همچنین با اشاره به شرایط کلی کشور، نقش وحدت، بصیرت و حضور مردم را در عبور از چالشها مهم دانست و گفت: دشمنان تلاش دارند با جنگ رسانهای و ایجاد فضای ناامیدی، اراده ملت را تضعیف کنند، اما ملت ایران با آگاهی، این توطئهها را خنثی کردهاند.
امام جمعه سراوان در ادامه با بیان اینکه هرگونه مذاکره باید در چارچوب عزت و منافع ملی باشد، افزود: جمهوری اسلامی در مسیر دفاع از حقوق ملت، هرگز از اصول خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امام موسی کاظم(ع)، این امام همام را الگویی از صبر و استقامت دانست و بر ضرورت الگوگیری از این سیره در شرایط کنونی تأکید کرد.
بامری در پایان با تأکید بر لزوم خدمترسانی صادقانه به مردم خاطرنشان کرد: مردم سراوان همواره همراه و پشتیبان نظام بودهاند و شایسته دریافت خدمات عادلانه و رفع دغدغههای معیشتی خود هستند.
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