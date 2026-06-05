وحدت ملی، نشانه تقواست؛ قیام ۱۵ خرداد نقطه عطف تاریخ معاصر ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا سید خالد رسول زاده کردکندی، در خطبه‌های نماز جمعه ضمن تاکید بر حفظ وحدت ملی به عنوان مصداق عینی تقوای الهی، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را نقطه عطف تاریخ معاصر ایران و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: امروز نبرد از تنگه هرمز تا لبنان کشیده شده و هر تجاوزی در این آبراه پاسخ دوچندان خواهد داشت.

وی با توصیه به رعایت تقوای الهی، به پیام اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: حفظ وحدت، اتحاد مقدس و انسجام ملی، نشانه تقوا و ایجاد اختلافات پوچ و تفرقه‌انگیز به دور از تقوا است. تفرقه افکنی نشانه بی‌تقوایی است؛ پس مواظب اتحاد مقدس باشیم و تقوای اجتماعی خود را عملیاتی کنیم.

امام جمعه اهل سنت شاهین دژ فرا رسیدن سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشت و تصریح کرد: این مراسم نه فقط یک مجلس یادبود یا بزرگداشت یک رهبر دینی و سیاسی، بلکه مرور تاریخ و شناخت نقش تأثیرگذار امام (ره) بر معادلات سیاسی جهان در عصر معاصر است.

وی افزود: راه امام (ره) در سیره و روش امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) استمرار و ادامه یافت و ایشان ملت ما را با ایمان و باور در برابر دشمنان تربیت کرد. نسل تربیت‌یافته در مکتب دو امام انقلاب امروز در محضر امام و رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) بر همان عهد و پیمان ایستاده و ایران اسلامی را به عنوان قدرت جدیدی به جهان معرفی کرده است.

ماموستا رسول زاده ۱۵ خرداد را روز ظهور ایمان و بصیرت مردمی دانست که زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد و تأکید کرد: قیام ۱۵ خرداد به ما آموخت که پیوند مردم با دین و رهبری، بزرگترین سرمایه یک ملت است. زنده نگه داشتن یاد این قیام، زنده نگه داشتن روح مقاومت و آگاهی است.

خطیب جمعه اهل سنت شاهین دژ قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران برشمرد و اظهار کرد: این قیام نشان داد که مردم برای دفاع از مرجعیت، فقاهت و ارزش‌های دینی آماده حضور در میدان هستند. گستردگی این حرکت مردمی به اندازه‌ای بود که رژیم پهلوی برای مقابله با آن از تانک، توپ و نیروهای نظامی استفاده کرد.

وی با تجلیل از مردم ورامین و دیگر مناطق حاضر در قیام ۱۵ خرداد خاطرنشان کرد: مردم با کفن‌پوشی و آمادگی برای فداکاری در حمایت از نهضت اسلامی به میدان آمدند و بسیاری از آنان در مسیر حرکت خود به شهادت رسیدند.

امام جمعه اهل سنت شاهین دژ همچنین با گرامیداشت یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد یادآور شد: بسیاری از مجاهدان آن دوران گمنام ماندند و حتی مزار مشخصی از آنان باقی نماند، اما آثار و برکات ایثار و فداکاری‌شان در پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران نمایان شد.

ماموستا رسول زاده سخنان خود به تشریح وضعیت جبهه مقاومت پرداخت و اعلام کرد: امروز جبهه نبرد ما از تنگه هرمز تا لبنان کشیده شده است. دشمن در محاصره دریایی ناکام مانده و کشتی‌ها با پروتکل جمهوری اسلامی عبور می‌کنند. هر تجاوزی در این آبراه، پاسخی دوچندان در پی خواهد داشت.