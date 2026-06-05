احداث مسیر جایگزین پل شهید رییسی(B1) کرج کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز به همراه داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان امروز با حضور میدانی در پروژه کنارگذر پل شهید رئیسی (B1)، از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفتند.

باقرجوان در این بازدید با اشاره به ادامه عملیات بازسازی پل شهید رئیسی گفت: به‌منظور تسهیل تردد شهروندان در مدت‌زمان عملیات بازسازی، احداث یک مسیر جایگزین در مجاورت پل در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز افزود: این مسیر با هدف کاهش بار ترافیکی و افزایش روانی عبور و مرور در محدوده پل احداث می‌شود تا شهروندان در طول مدت اجرای پروژه با کمترین اختلال در تردد مواجه شوند.

وی با اشاره دستور استاندار البرز به‌منظور تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: عملیات احداث کنارگذر پل شهید رئیسی با تلاش نیروهای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات اجرایی با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در حال انجام است.