تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای جاده قزوین-الموت-تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر جمعه در گفت وگو با خبرنگاران از تأمین و پیش‌بینی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شتاب‌بخشی به پروژه راهبردی قزوین، الموت، تنکابن خبر داد و این محور را فراتر از یک پروژه عمرانی، کلید توسعه پیوند شمال و مرکز کشور دانست.

یونسی رستمی با اشاره به جایگاه ویژه جاده قزوین، الموت، تنکابن در شبکه ارتباطی کشور، اظهار داشت: در سال جدید، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه پیش‌بینی شده که نقش مهمی در شتاب گرفتن روند اجرایی آن ایفا خواهد کرد.

وی این محور را صرفاً یک راه ارتباطی ندانست و افزود: این جاده، مسیری برای رونق اقتصادی، توسعه گردشگری، افزایش مبادلات منطقه‌ای و ایجاد پیوند مؤثر میان شمال و مرکز کشور است؛ بنابراین تکمیل آن یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

استاندار مازندران با تأکید بر نگاه ویژه دولت چهاردهم به پروژه‌های زیرساختی و نیمه‌تمام، خاطرنشان کرد: در استان مازندران با همه ظرفیت‌ها پای کار هستیم تا منابع مورد نیاز جذب و عملیات اجرایی طرح‌های اثرگذار تسریع شود.

یونسی رستمی تصریح کرد: توسعه مازندران بدون تکمیل شریان‌های ارتباطی شدنی نیست و تأمین این اعتبار، گامی بلند برای عبور پروژه از تنگناهای مالی و افزایش سرعت کار خواهد بود. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی، امسال شاهد پیشرفت چشمگیر این محور باشیم.

وی در پایان با یادآوری قول‌های داده‌شده به مردم، گفت: قول داده‌ایم پروژه‌های بزرگ استان را از وعده به اقدام و نتیجه برسانیم؛ جاده قزوین، الموت، تنکابن یکی از مهم‌ترین این طرح‌هاست که با جدیت تمام برای تکمیل آن پیگیری می‌شود.