امام جمعه بناب: مذاکره بدون عزت و اقتدار مقبول مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بناب، ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم ایران در محکومیت جنایات دشمنان طی ۱۰۰ شب متوالی در میادین، اظهار کرد: ملت ایران با حضور مستمر خود در عرصه نشان دادند که در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نمی‌شوند.

وی افزود: دشمن در تلاش است با ایجاد ترس و تهدید امتیاز بگیرد اما در شرایط کنونی این ایران است که می‌تواند با موضع قدرت و اقتدار از منافع ملی خود دفاع کند.

خطیب نماز جمعه بناب با بیان اینکه دشمن با استفاده از حربه مذاکره قصد دارد بین مردم اختلاف و تفرقه بیندازد، خاطرنشان کرد: اگر مذاکره با اقتدار و عزت مردم ایران همراه نباشد قابل قبول نیست، چرا که نمی‌توان با قاتل پدر خود و قاتل سردارانمان آشتی کنیم و این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال مذاکره نیست و از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کند، تصریح کرد: استقامت و حضور حماسی مردم ایران در یکصد شب متوالی، تمام توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده و ملت با ایستادگی خود، آنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشتند.

نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری، از اقتدار تیم مذاکره‌کننده به عنوان «اقتدار سوم» نام برد و گفت: استقامت تیم مذاکره‌کننده نشان داد که محکم بر سر مواضع برحق و قانونی خود ایستاده‌اند که جای تحسین دارد و علیرغم فشارهای دشمن، امتیازی به آنها ندادند.

امام جمعه بناب تأکید کرد: وظیفه ما در قبال تیم مذاکره‌کننده و همه دستگاه‌های اجرایی کشور این است که اگر عالمانه عمل کنند و به خطوط قرمز ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری در مذاکرات پایبند باشند، از آنها تشکر و قدردانی کنیم، اما هرگونه کوتاهی و خطایی که منجر به تغییر سرنوشت کشور شود، مردم وظیفه و حق دارند آن را تذکر دهند، چرا که مردم حرف اول را در کشور می‌زنند.

حجت‌الاسلام سیدی در پایان از دست‌اندرکاران برگزاری جشن‌های عید غدیر در شهرستان بناب تقدیر و تشکر کرد.