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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

دستگیری سارق حرفه‌ای توسط پلیس بروجن

دستگیری سارق حرفه‌ای توسط پلیس بروجن

بروجن-فرمانده انتظامی شهرستان بروجن گفت: سارق حرفه‌ای طلاجات بانوان در شهرستان بروجن دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ انتظامی‌نیا اظهار کرد: شناسایی و دستگیری سارق به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۱ بروجن قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی پلیسی و اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی سارق حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ انتظامی‌نیا بیان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه و تحقیقات تکمیلی، به سرقت‌های ارتکابی اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویله شد.

کد مطلب 6851075

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