به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ انتظامینیا اظهار کرد: شناسایی و دستگیری سارق بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۱ بروجن قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی پلیسی و اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی سارق حرفهای شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.
سرهنگ انتظامینیا بیان کرد: متهم در بازجوییهای اولیه و تحقیقات تکمیلی، به سرقتهای ارتکابی اعتراف کرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویله شد.
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