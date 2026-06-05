به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ انتظامی‌نیا اظهار کرد: شناسایی و دستگیری سارق به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۱ بروجن قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی پلیسی و اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی سارق حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ انتظامی‌نیا بیان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه و تحقیقات تکمیلی، به سرقت‌های ارتکابی اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویله شد.