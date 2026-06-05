به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتگو با الجزیره مدعی شد، بازگشت بازرسی ها در قبال سایت های هسته ای ایران قبل از دستیابی به هر گونه توافقی شرط لازم است.
وی بدون اشاره به همکاری های همه جانبه ایران با آژانس در ادامه افزود، ما طی بیش از ۸ ماه گذشته نتوانسته ایم در خصوص ذخایر اعلام شده اورانیوم ایران تحقیق انجام دهیم.
گروسی گفت، فرض ما این است که مواد هسته ای ایران همچنان در همان جایی است که در زمان آغاز حملات بود و تهران این موضوع را تأیید کرده است.
وی مجددا بدون اشاره به بد عهدی های آمریکا حین مذاکره با ایران تاکید کرد، راهحل مسئله هسته ای بین آمریکا و ایران باید دیپلماتیک باشد و مذاکرات بین دو طرف با وجود بحثهای جاری در مورد مسائل کلیدی، به توافق نزدیک شده است.
گروسی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حال حاضر مستقیماً در مذاکرات بین واشنگتن و تهران دخیل نیست، اما از نزدیک تحولات را زیر نظر دارد. وی مدعی شد، نشانه های فعلی حاکی از آن است که دو طرف به توافق بالقوه در مورد برنامه هستهای ایران نزدیکتر شدهاند.
وی مدعی شد ایران از نظر قانونی موظف است آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تحت هر شرایطی از فعالیتهای هستهای خود مطلع کند! بهترین گزینه پس از دستیابی به توافق، حذف یا کاهش سطح غنیسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا ایران است.
گروسی در عین حال اعتراف کرد، هیچ اقدام نظامی نمیتواند برنامه هستهای ایران را به طور کامل پایان دهد.
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