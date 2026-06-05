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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰

تجمعات شبانه مردم زاهدان به ایستگاه نود و ششم رسید

تجمعات شبانه مردم زاهدان به ایستگاه نود و ششم رسید

زاهدان - مردم زاهدان با حضور پر شور خود در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6851256

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