https://mehrnews.com/x3cfwz ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6851256 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ تجمعات شبانه مردم زاهدان به ایستگاه نود و ششم رسید زاهدان - مردم زاهدان با حضور پر شور خود در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 40 MB کد مطلب 6851256 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور دهه نودی های زاهدانی در مهمانی کیلومتری عید غدیر برگزاری سومین روز از مهمانی کیلومتری غدیر خم با حضور پرشور مردم زاهدان تایم لپس؛ حضور پر شور مردم زاهدان در سومین روزمهمانی کیلومتری عید غدیر امام جمعه زاهدان: انقلاب اسلامی ثمره مکتب اهلبیت(ع) و نعمت ولایت است زاهدان برای سومین روز متوالی میزبان جشن ۳ کیلومتری «عید غدیر» می شود تجمع مردم زاهدان در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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