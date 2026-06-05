  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

زمین‌لرزه ۵ ریشتری در بخش ارم خسارت مالی و جانی نداشت

زمین‌لرزه ۵ ریشتری در بخش ارم خسارت مالی و جانی نداشت

بوشهر-بخشدار ارم گفت: زمین‌لرزه پنج ریشتری در بخش ارم خسارت مالی و جانی نداشت.

سیدحسین جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی پنج ریشتر که شامگاه امروز حوالی بالاده در استان فارس را لرزاند و در روستاهای تابعه بخش ارم از جمله رونی، پشت‌پر، موردخیر، کفتارو و بیدو نیز احساس شد، خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه خسارت مالی و جانی گزارش نشده است.

بخشدار ارم، با تأکید بر آماده‌باش نیروهای امدادی و مدیریت بحران منطقه از شهروندان خواست ضمن حفظ خونسردی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و مجاورت ساختمان‌های فرسوده خودداری کنند.

کد مطلب 6851144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها