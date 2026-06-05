سیدحسین جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی وقوع زمینلرزهای به بزرگی پنج ریشتر که شامگاه امروز حوالی بالاده در استان فارس را لرزاند و در روستاهای تابعه بخش ارم از جمله رونی، پشتپر، موردخیر، کفتارو و بیدو نیز احساس شد، خوشبختانه تا این لحظه هیچگونه خسارت مالی و جانی گزارش نشده است.
بخشدار ارم، با تأکید بر آمادهباش نیروهای امدادی و مدیریت بحران منطقه از شهروندان خواست ضمن حفظ خونسردی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و مجاورت ساختمانهای فرسوده خودداری کنند.
بوشهر-بخشدار ارم گفت: زمینلرزه پنج ریشتری در بخش ارم خسارت مالی و جانی نداشت.
سیدحسین جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی وقوع زمینلرزهای به بزرگی پنج ریشتر که شامگاه امروز حوالی بالاده در استان فارس را لرزاند و در روستاهای تابعه بخش ارم از جمله رونی، پشتپر، موردخیر، کفتارو و بیدو نیز احساس شد، خوشبختانه تا این لحظه هیچگونه خسارت مالی و جانی گزارش نشده است.
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