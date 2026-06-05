سلیمانی: تنگستان رتبه دوم ثبت اشتغال در استان بوشهر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان به با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل عظیم الشآن و قاعد شهید امت و همچنین با اشاره به خدمات رهبر شهید و نیز امامین انقلاب، بر ضرورت پاسداشت مسیر ایثار، مقاومت و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.
وی همچنین با قدردانی از فرماندهان نظامی و نیروهای مسلح گفت: این عزیزان شبانهروز در حال تلاشاند و با جانفشانی و اخلاص، امنیت و آرامش جامعه را حفظ کردهاند که همه لاید قدر این فرزندان انقلاب را بدانیم .
سلیمانی با اشاره به همراهی مردم در شرایط اخیر افزود: مردم شریف و نجیب شهرستان و کشور، با حضور آگاهانه خود در صحنه، مثل همیشه نقشههای دشمنان را خنثی کردند و شایسته بهترین خدمات هستند.
فرماندار تنگستان در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از مجموعه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و شهرستان تنگستان، کسب رتبه دوم شهرستان در ثبت اشتغال در استان را نتیجه تلاش و هماهنگی مجموعههای اجرایی شهرستان دانست و از زحمات و همراهی همه قدردانی کرد.
وی همچنین بر میدانی بودن مدیران تأکید کرد و گفت: مدیران باید نسبت به گذشته منسجمتر، فعالتر و حاضرتر در میدان باشند تا بتوان شرایط کنونی را بهتر مدیریت کرد.
سلیمانی با اشاره به شرایط موجود، بر صرفهجویی و مصرف بهینه انرژی نیز تأکید کرد و افزود: کارگروه بهینه مصرف انرژی در شهرستان تشکیل شده و بر صرفه جویی دستگاهها و بنگاهها نظارت خواهد کرد .
فرماندار تنگستان با بیان اینکه هموا ه همه باید به وظیفه خود عمل کنیم؛ تصریح کرد ؛ هرچند در شرایط جنگی قرار داریم، اما کار و فعالیتها همچنان باید با قوت ادامه یابد.
فرماندار تنگستان در ادامه با بیان اینکه پروژههای متعددی در شهرستان آغاز شده و در حال اجراست، خواستار پیگیری جدی دستگاهها برای جذب اعتبارات تخصیصی و تکمیل و تسریع در روند اجرای پروژه ها شد.
وی در پایان اعلام کرد: در جلسات بعدی شورای اداری، هر یک از دستگاههای اجرایی به نوبت گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه های سال جاری خود را ارائه بدهند.
در پایان جلسه بخاطر تحقق اشتغال ۱۰۱ درصدی شهرستان تنگستان مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با اهدا لوح سپاس از فرماندار تنگستان تقدیر بعمل آورد .
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