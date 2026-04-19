فرماندار تنگستان: شرایط پرداختی کارگران بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح یکشنبه در نشست کمیسیون کارگری و گرامیداشت هفته کار و کارگر با حضور جمعی از مدیران، نمایندگان کارگری و فعالان حوزه کار، ضمن تبریک فرارسیدن هفته کار و کارگر، از تلاشها و همراهی مردم و کارگران شهرستان قدردانی کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به جایگاه استقامت و ایثار در کشور گفت: استواری امروز کشور مرهون فداکاری شهدا، بهویژه شهید قائد امت است و این ایثارگریها موجب شده صلابت و اقتدار ملی در عرصه جهانی نمایان باشد.
وی با تقدیر از مردم شهرستان اظهار کرد: مردم این شهرستان در شرایط مختلف، با شجاعت و همدلی صحنه را خالی نکردهاند و همواره در کنار نیروهای مسلح و مجموعه دولت ایستادهاند.
فرماندار تنگستان افزود: وقتی مردمی عزیز و با غیرت داریم، وظیفه ماست که بهترین و شایستهترین خدمت را به آنها ارائه دهیم.
سلیمانی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران گفت: تلاش مجموعه دولت و شهرستان بر این است که شرایط پرداختی کارگران زحمتکش بهبود یابد و مشکلات آنها کاهش پیدا کند.
وی تأکید کرد: همراهی و مطالبهگری مردم، بار مسئولیت مدیران را سنگینتر کرده و ضرورت دارد که دستگاههای مختلف با هماهنگی بیشتری به خدماترسانی بپردازند.
فرماندار تنگستان همچنین از دستگاههای مرتبط، از جمله بیمه تأمین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا برای تسهیل روند ارائه خدمات و رفع موانع احتمالی، تدابیر لازم را بهکار گیرند تا خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
وی بر لزوم اجرای ویژهبرنامههای هفته کار و کارگر با برنامهریزی دقیق و متناسب با شأن این قشر تأکید کرد و افزود: این برنامهها باید متنوع و مردمی باشد تا زمینه همراهی و مشارکت بیشتر فراهم شود.
فرماندار تنگستان بر ضرورت رسیدگی به موقع به مطالبات کارگران تاکید کرد.
سلیمانی ادامه داد: زمین مرکز درمانی تأمین اجتماعی شهرستان خریداری شده و پیگیریها برای تأمین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وی ابراز امیدواری کرد: این پروژه در آیندهای نزدیک وارد مرحله کلنگزنی شود.
