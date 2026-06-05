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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴

مردم همدان ایستاده برای ولایت، استوار برای ایران

مردم همدان ایستاده برای ولایت، استوار برای ایران

همدان-مردم دارالمومنین همدان همچنان استوار برای دفاع از ایران و ولایت در خیابان‌ها ایستاده‌اند.

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کد مطلب 6851246

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