https://mehrnews.com/x3cfwn ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴ کد مطلب 6851246 استانها همدان استانها همدان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴ مردم همدان ایستاده برای ولایت، استوار برای ایران همدان-مردم دارالمومنین همدان همچنان استوار برای دفاع از ایران و ولایت در خیابانها ایستادهاند. دریافت 82 MB کد مطلب 6851246 کپی شد مطالب مرتبط تجدید بیعت مردم دارالشهدای آران و بیدگل با رهبر معظم انقلاب تاکستان؛ نودوهفتمین شب همراهی مردم با آرمانهای انقلاب ملت ایران با ایستادگی پای ولایت، توطئه دشمنان را خنثی کرد حضور پرشور مردم شهرکرد در اجتماع نود و هفتم خاکعلی در شب نودوهفتم؛ جلوهای از حضور و همبستگی مردمی هشتمین نماز استغاثه در آستانه اشرفیه اقامه شد غیرت اردبیلی؛ پرچمی در برابر توطئهها حضور پرشور کرجیها در دفاع از وطن برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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