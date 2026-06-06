جمع آوری ۲۹۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته در سطح این شهرستان چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۲۳ نفر سارق، ۱۸۴ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۲۹۳ نفر اتباع بیگانه و غیرمجاز و ۱۴ نفر خرده فروش و قاچاقچی موادمخدر دستگیر شدند.

وی دستاورد های این طرح خاطر نشان کرد: کشف تعداد ۱۲ قبضه سلاح غیرمجاز، تعداد ۸۹ دستگاه خودرو، ۷۰ دستگاه موتورسیکت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.