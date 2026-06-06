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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۰

جمع آوری ۲۹۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

جمع آوری ۲۹۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

چابهار - فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از جمع آوری ۲۹۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۸۴ نفر معتاد متجاهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته در سطح این شهرستان چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۲۳ نفر سارق، ۱۸۴ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۲۹۳ نفر اتباع بیگانه و غیرمجاز و ۱۴ نفر خرده فروش و قاچاقچی موادمخدر دستگیر شدند.

وی دستاورد های این طرح خاطر نشان کرد: کشف تعداد ۱۲ قبضه سلاح غیرمجاز، تعداد ۸۹ دستگاه خودرو، ۷۰ دستگاه موتورسیکت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

کد مطلب 6851233

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