https://mehrnews.com/x3cfwf ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۵ کد مطلب 6851240 استانها همدان استانها همدان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۵ میثاق شبانه مردم شهر فیروزان با ولایت همدان-در نود و هفتمین شب حماسه سازی، مردم شهر فیروزان در شهرستان نهاوند بار دیگر با ولایت تجدید میثاق کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6851240 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم شهرکرد در اجتماع نود و هفتم هشتمین نماز استغاثه در آستانه اشرفیه اقامه شد غیرت اردبیلی؛ پرچمی در برابر توطئهها راهپیمایی و اجتماع حماسی مردم انقلابی آبدان شور و همدلی مردم در خیابانهای بابل برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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