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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۵

میثاق شبانه مردم شهر فیروزان با ولایت

میثاق شبانه مردم شهر فیروزان با ولایت

همدان-در نود و هفتمین شب حماسه سازی، مردم شهر فیروزان در شهرستان نهاوند بار دیگر با ولایت تجدید میثاق کردند.

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کد مطلب 6851240

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