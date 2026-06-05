به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: گران‌فروشی و گران‌سازی نیازمند ورود جدی مدیریت هوشمند برای ساماندهی بازار است‌و مسئولان موظف به پاسخگویی شفاف در برابر مطالبات مردم هستند.

وی افزود: افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد در شرایط جنگی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و پاسخگویی مسئولان را دوچندان کرده است.

ابراهیمی تصریح کرد: ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل و کاهش تردد کامیون‌های بدون بار، از مطالبات جدی در حوزه مدیریت اقتصادی است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین مصوب، اجرای هوشمند سازی ناوگان باید تردد کامیون‌های خالی را به حدود ۳۰ درصد کاهش می‌داد اما میزان تحقق این هدف نیازمند شفاف‌سازی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس و مردم در کنار دولت هستند اما تحقق مطالبات عمومی مستلزم عملکرد به‌موقع و مؤثر دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: در شرایط کنونی، ادامه مسیر حل مشکلات اقتصادی نیازمند رویکردی جهادی و تشکیل قرارگاه عملیاتی اقتصاد مقاومتی است.

ابراهیمی بیان کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود برای بهبود معیشت، ضرورت شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی و پرهیز از عادی‌سازی تورم مورد تأکید است.

وی گفت: القای ناتوانی در توجیه گرانی‌ها مردود است و باور به توان داخلی مسیر حل مشکلات اقتصادی را هموار می‌کند.

ساماندهی ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی شرط رونق تولید و رشد اقتصادی است

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود حدود ۱۵ هزار همت نقدینگی سرگردان در کشور گفت: این منابع باید به‌سمت تولید و پروژه‌های اقتصادی هدایت شود تا به رشد اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی منجر گردد.

وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تاب‌آوری ملی و خطای محاسباتی دشمنان افزود: دشمنان با تمرکز بر فشار اقتصادی و معیشت مردم، پس از ناکامی در عرصه نظامی، در پی ایجاد اخلال هستند اما این راهبرد نیز با هوشیاری ملت و مسئولان ناکام خواهد ماند.

ابراهیمی تصریح کرد: جلسات مجلس به صورت مستمر و در چارچوب‌های امنیتی و قانونی برگزار می‌شود و ادعاهای مطرح‌شده درباره تعطیلی مجلس صحت ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی تنگه هرمز، حدود ۳۰ درصد از درآمدهای این حوزه می‌تواند برای تقویت بنیه نظامی کشور اختصاص یابد.

ابراهیمی تاکید کرد: ۷۰ درصد نیز باید در مسیر بازسازی مناطق جنگی و بهبود معیشت مردم هزینه شود و منابع ملی باید در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: ۲۴ میلیارد دلار مطالبات خارجی کشور باید به داخل بازگردد و نباید در فرآیندهای مذاکراتی مورد غفلت قرار گیرد.

وی بیان کرد: کشور به‌عنوان یکی از محورهای مهم کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب در غرب آسیا، از ظرفیت‌های راهبردی بالایی برخوردار است و بهره‌ برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق است.

ابراهیمی افزود: در برخی واحدهای صنعتی استان، تنها حدود ۵۰ واحد فعال هستند و با وجود ظرفیت‌های موجود، باید زمینه افزایش اشتغال و گردش سرمایه داخلی در استان فراهم شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مقابله با احتکار و اخلال در بازار گفت: در برخی حوزه‌ها از جمله PVC قیمت هر کیلو از ۵۰۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان کاهش یافته که بیانگر نقش مدیریت عرضه در کنترل بازار است.

وی با اشاره به جایگاه ایران در جبهه مقاومت تاکید کرد: همبستگی ملت‌های منطقه در حمایت از آرمان‌های فلسطین، لبنان، یمن و عراق نشان‌دهنده شکل‌گیری یک اتحاد مقدس و بین‌المللی در برابر فشارهای نظام سلطه است.

ابراهیمی گفت: اندیشه‌های امام راحل و تأکید بر توانمندی ملت ایران، همچنان الهام‌بخش مسیر پیشرفت و مقاومت کشور است.

وی تصریح کرد: ملت ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مدیریت جهادی و حضور مردم در صحنه، راه مقاومت و توسعه را با قدرت ادامه خواهد داد.