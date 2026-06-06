تحلیلگر نظامی صهیونیست: وضعیت اسرائیل در لبنان بدتر از قبل شده است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیر دفوری، تحلیلگر امور نظامی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اوضاع این رژیم در لبنان را بدتر از سه ماه پیش خواند و تاکید کرد که تل آویو در سایه ادامه درگیری، دستاوردها و قدرت بازدارندگی خود را از دست میدهد.
دفوری افزود که در چارچوب فعالیت کنونی ارتش صهیونیستی در منطقه خط آبی و عملیات نفوذ فراتر از لیتانی، حزبالله توانست نیروهای زرهی اسرائیل را شناسایی کند و یک موشک ضد تانک به سمت یکی از تانکها شلیک کرد و آن را مورد اصابت قرار داد که منجر به کشته شدن فرمانده آن شد.
وی این حادثه را بیانگر وخامت اوضاع میدانی برای صهیونیست ها دانست و تاکید کرد که ارتش اسرائیل به فعالیت خود ادامه میدهد، اما حزبالله نیز به شلیک به سمت نیروهای صهیونیست و شهرکهای شمالی ادامه میدهد و این حملات با وجود مذاکرات مستقیم جاری در واشنگتن متوقف نشده است.
دفوری افزود که خطرناکترین اتفاق در هفتههای اخیر این است که آمریکا شروع به از دست دادن توان بازدارندگی خود کرده است و وقتی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، موضعی را مطرح میکند، طرفهای منطقه ای، در تهران و بیروت، آن را جدی نمیگیرند. این یک تحول بسیار منفی برای اسرائیل است.
این تحلیلگر صهیونیست ابراز داشت که رژیم اسرائیل کاملاً به آمریکا وابسته است و پشت سر آن حرکت میکند، و وقتی دستور توقف فعالیتهایش را دریافت می کند، متوقف میشود؛ ولی طرفهای دیگر به این تصمیمات احترام نمیگذارند و به آنها پایبند نیستند.
وی خاطرنشان کرد که طرفهای مختلف تلاش میکنند تا مفهوم مواضع جدید را برای درک وضعیت در لبنان و ادامه مذاکرات با ایران متوجه شوند. این کارشناس صهیونیست ضمن اذعان به مرتبط بودن این پروندهها تصریح کرد که نگرانی عمیقی از ورود غزه به این معادله وجود دارد که ممکن است منجر به عدم دستیابی به اهداف در هیچ یک از عرصهها شود.
دفوری بر وجود یک حالت ناامیدی عمیق در داخل محافل صهیونیستی تأکید کرده و ابراز داشت که وضعیت کنونی نمیتواند به این شکل ادامه یابد و ادامه شرایط «نه جنگ نه صلح» ممکن نیست. وی گفت که دو گزینه مطرح شده، واضح است: یا ادامه مسیر نظامی تا پایان، یا حرکت به سمت توافق و حل و فصل سیاسی.
وی تصریح کرد که نهاد امنیتی و نظامی و همچنین بحثهای جاری در نزد نتانیاهو، همین ایده را مطرح میکنند، یعنی یا به ارتش اسرائیل آزادی اجرای برنامههای تدوین شده داده شود، یا عملیات متوقف شود و به سمت یک راه حل و فصل سیاسی حرکت شود.
این کارشناس صهیونیست تاکید کرد که ادامه این روند منجر به از بین رفتن «دستاوردها» و قدرت بازدارندگی و عقبنشینی ارتش اسرائیل همزمان با دریافت ضربات و خسارات سنگین میشود.
دفوری در پایان ابراز داشت که شرایط کنونی نشان میدهد که وضعیت اسرائیل در لبنان بدتر از سه ماه پیش شده است. ارتش در لبنان قبلاً حاشیه وسیعی از آزادی عمل و امکان حمله به اهداف در مکانهای مختلف داشت، در حالی که این حاشیه امروز کاهش یافته است.
وی افزود که حزبالله در مقابل به تقویت تواناییهای خود و کسب اعتماد به نفس بیشتر برای عملیات ادامه میدهد، امری که به دبیرکل آن، شیخ نعیم قاسم، اجازه میدهد تا به صراحت مخالفت خود را با شروط آمریکا اعلام کند.
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