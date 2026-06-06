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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۳

خدمات رسانی ۱۱۰ موکب در بابلسر

خدمات رسانی ۱۱۰ موکب در بابلسر

بابلسر - رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر با اشاره به برگزاری باشکوه مهمانی بزرگ غدیر گفت: بیش از ۱۱۰ موکب فرهنگی و پذیرایی به محبان امیرالمؤمنین (ع) خدمات رسانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میکائیل محمدپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور باشکوه مردم شهرستان بابلسر در اجتماعات شبانه و مهمانی بزرگ غدیر افزود: مهمانی بزرگ غدیر با بیش از ۱۱۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در پارک شورا برگزار شد و یک صفحه دیگر در شهرستان رقم خورد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر تصریح کرد: در این اجتماعات مواکبی که برای خدمت به شیعیان و محبان امیرالمومنین (ع) برپا شده بود، یادگاری ارزشمندی در این ایام مبارک برای شهرستان به جا گذاشت.

وی با اشاره به عشق و ارادت مردم به حضرت علی (ع) گفت:در کنار این مواکب، برنامه‌های متنوع جشن و همچنین برنامه استغاثه به حضرت علی (ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدپور در پایان با دعوت از مردم برای حضور پرشور در برنامه‌های شبانه خاطرنشان کرد: حضور میدانی مردم برای تجمعات شبانه نیز بحمدالله تاکنون پرشور بوده است که نشان از بصیرت و دلبستگی مردم به آرمان‌های غدیر دارد.

کد مطلب 6851331

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