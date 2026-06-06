خدمات رسانی ۱۱۰ موکب در بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میکائیل محمدپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور باشکوه مردم شهرستان بابلسر در اجتماعات شبانه و مهمانی بزرگ غدیر افزود: مهمانی بزرگ غدیر با بیش از ۱۱۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در پارک شورا برگزار شد و یک صفحه دیگر در شهرستان رقم خورد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر تصریح کرد: در این اجتماعات مواکبی که برای خدمت به شیعیان و محبان امیرالمومنین (ع) برپا شده بود، یادگاری ارزشمندی در این ایام مبارک برای شهرستان به جا گذاشت.

وی با اشاره به عشق و ارادت مردم به حضرت علی (ع) گفت:در کنار این مواکب، برنامه‌های متنوع جشن و همچنین برنامه استغاثه به حضرت علی (ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدپور در پایان با دعوت از مردم برای حضور پرشور در برنامه‌های شبانه خاطرنشان کرد: حضور میدانی مردم برای تجمعات شبانه نیز بحمدالله تاکنون پرشور بوده است که نشان از بصیرت و دلبستگی مردم به آرمان‌های غدیر دارد.