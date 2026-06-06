چرا تکواندو ایران قهرمان آسیا نشد/ثبت بهترین نتیجه با عملکردی مقتدرانه

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا با حضور بهترین های آسیا در سطح فنی بالاتری نسبت به ادوار گذشته برگزار شد. کاهش اوزان مسابقات تکواندو در بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا و اختصاص مسابقات قهرمانی قاره کهن به عنوان میدان کسب سهمیه برای این رویداد مهم باعث شده بود تا همه کشورها با بهترین ترکیب خود به میدان بیایند.



به همین دلیل رقابت هایی که به میزبانی مغولستان برگزار شد، از کیفیت فنی بالایی برخودار بود و مبارزات سطح بالایی را شاهد بودیم که اغلب نتایج در ثانیه های پایانی تغییر کرد. در چنین رویداد سنگینی، تیم مردان ایران عملکردی فراتر از آسیا به نمایش گذاشت و به لحاظ کمی و کیفی یک سر و گردن حتی از تیم قهرمان بالاتر بود.

علی تاجیک سرمربی تیم ملی معتقد است که از شروع اردوهای آماده سازی همه اعضای تیم از کادر فنی گرفته تا تک تک تکواندوکاران مصمم به ارائه بهترین عملکرد شدند و برای رسیدن به این هدف نیز سخت تلاش کردند.

تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آنچه بر تیم ملی گذشت صحبت کرد.



آغاز اردوها در شرایط جنگی



روزهای ابتدایی سال جدید، زمانی که تصمیم به آغاز اردوهای آماده سازی گرفتیم، کشور عزیزمان در شرایط جنگی قرار داشت. دشمن آمریکایی - صهیونی حملات ناجوانمردانه ای به نقاط مختلف کشور داشت. همه اعضای تیم با ترس دلهره و نگرانی از وضعیت خانواده های خود در اردوها حاضر شدند. با این وجود سخت تلاش کردند و چیزی کم نگذاشتند تا برای شادی دل مردم افتخارآفرین باشند.

تغییرات مثبت در تمرینات



اردوهای آماده سازی ما فقط به تمرین فنی و بدنسازی اختصاص نداشت. کادر فنی به همراه اعضای تیم آنالیز فنی رقبا را داشتیم. به همراه دکتر یوسفی و ناصری همکارانم در کادر فنی ساعت ها روی نحوه تمرینات تمرکز کرده و با دقت بالا همه مدعیان آسیایی را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس نتایج این ارزیابی، طراحی تمرین کردیم و خدا را بسیار شاکرم که ملی‌پوشان نیز به خوبی آنچه در تمرینات برای آن ساعت ها وقت گذاشته بودیم را در جریان مسابقات به اجرا گذاشته و خوب نتایج آن را هم گرفتند. البته اضافه شدن رسول کسرایی به عنوان روانشناس و حضور موثر او در اردوها و تمرینات در این مسیر خیلی به ما کمک کرد.



نمایش خاصی از تکواندو اصیل ایران



در این رقابت ها که همه تیم های مدعی با بهترین نفرات خود به میدان مبارزه آمده بودند تا سهمیه حضور در بازیهای آسیایی را بگیرند، تیم ایران بهترین عملکرد را داشت. در برابر کره ای ها فقط یک باخت داشتیم که آن هم در صدم ثانیه پیروزی را از دست داد. نمایندگان ما از هشت فینال، در پنج فینال حاضر بودند که فقط یک مورد را واگذار کردند و چهار طلا گرفتیم که در نوع خود بی سابقه بود. به لحاظ فنی هم از رقبا سرتر بودیم و نمایش پرغروری از سبک خاص تکواندو ایران به تصویر کشیدیم.

کسب هر چهار سهمیه ناگویا



رقابت های تکواندو در بازیهای آسیایی ناگویا در چهار وزن المپیکی برگزار می شود و هدف همه کشورهای حاضر قبل از رسیدن به مدال، صعود به مراحل بالاتر برای کسب سهمیه بود. این موضوع کار را دو چندان سخت تر کرده بود. در این شرایط تیم ملی ایران با این چهار مدالی که در مغولستان کسب کرد، موفق به کسب سهمیه در هر چهار وزن شد. یعنی ما با ترکیبی کامل در این رویداد بزرگ شرکت خواهیم کرد.



چرا قهرمان نشدیم؟



ایران بیشترین مدال طلا را در این مسابقات کسب کرد ولی قهرمان نشد. سرمربی تیم ملی در توضیح این موضوع به خبرنگار مهر گفت: در آخرین مرحله از مسابقات انتخابی که به میزبانی ساری برگزار شد، امیر سینا بختیاری به دلیل شرایط جنگ حضور نداشت و رادین زینالی با برتری مقابل رقبا در وزن پنجم جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد. بختیاری با مدال جام ریاست فدراسیون جهانی سهمیه حضور در این رقابت ها را در اختیار داشت.



پیش از اعزام به مغولستان قرار نبود، بختیاری اعزام شود، ولی با انتخاب مجدد ساعی و حضور وی، در فرصت اندک رایزنی های موثری داشت و این خواسته ما که همراهی سه تکواندوکار با شرایط مشابه بختیاری صادر شد و او به مغولستان آمد و خدا را شکر مدال ارزشمندی کسب کرد ولی این مدال در جدول رده بندی محاسبه نشد.



منتظر تصمیم فدراسیون هستیم



سرمربیگری تیم ملی یک فرصت و البته که افتخاری بزرگ است. برای من که عضو تیم بوده ام، مدال های متعددی در ترکیب تیم ملی کسب کرده ام، در کادر فنی حضور داشته و خدا را شکر در مسابقات قهرمانی آسیایی تلاش همکارانم که صمیمانه در کنار من بودند و خیلی کمک کردند نتیجه داد تا عملکرد خوبی داشته باشیم. اما برای ادامه همکاری باید منتظر تصمیم فدراسیون و کمیته فنی باشیم. برنامه های ما آماده است و در صورتی که فرصت داده شود در جلسه ای تشریح خواهیم کرد. البته که زمان زیادی نداریم. تورنمنت هایی برای کسب امتیاز ورودی المپیک در پیش است که باید هر چه زودتر برنامه های آماده سازی آغاز شود.

ادامه حضور ساعی اتفاق ویژه ای است



تاجیک در پایان گفتگوی خود با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: تداوم حضور هادی ساعی در راس فدراسیون یک اتفاق ویژه و خوب برای تکواندوست. تکواندو ایران در چهار سال گذشته نتایج درخشانی کسب کرد. ساعی در سخت ترین شرایط قرار گرفت اما از وظیفه خود فاصله نگرفت تا شاهد کسب نتیجه ای تاریخی در المپیک پاریس باشیم. معتقدم اگر قرار است کسی به تکواندو کمک کند، باید به هادی ساعی کمک کند تا در چهار سال پیش رو همچنان تکواندو ایران در دنیا مقتدرانه ظاهر شود.

----------------------------------

گفتگو: محمد بیرامی