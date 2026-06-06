یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و امام راحل را چراغ آینده ملت ایران دانست و افزود: با تکیه بر همان اصل مسیر عزت و استقلال کشور ادامه دار است.

وی با اشاره به اینکه سیره امام راحل بر این بود که مقابل دشمن عقب نباید رفت، ادامه داد: امروز نیز همان سیره و روش تداوم دارد و مردم زیر بار و تسلیم خواسته های دشمن نمی شوند.

عضو خانه ملت با تاکید به اینکه تجربه تاریخی اثبات کرد ملت با وحدت و تبعیت از رهبری همواره دشمن را ناکام گذاشتند، توضیح داد: کشور مسیر پیشرفت خود را به خوبی با همین اصل طی می کند.

عربی حفظ همدلی، اتحاد، میهن دوستی و برادری را نیاز اصلی کشور دانست و تصریح کرد: مردم در بزنگاه های حساس همواره کنار هم ایستادند.

وی با تاکید به اینکه ملت ایران به دشمن اجازه نمی‌دهند میان ملت و نظام فاصله ایجاد کند، افزود: این نکته را ملت ایران در شب های اقتدار با انسجام و همبستگی خود به دشمن نشان دادند.