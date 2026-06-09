عبدالملکی:بانوی کرد ظرفیت تبدیل شدن به الگویی فراملی برای زنان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیام عبدالملکی صبح سه شنبه در نشست خبری همایش ملی «بانوی کرد» افزود: در سال‌های اخیر علاوه بر تمرکز دشمنان بر موضوع قومیت، موضوع جنسیت نیز مورد توجه آنان قرار گرفته و تلاش شده است از برخی رخدادها و شخصیت‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی سوءاستفاده شود.

وی با بیان اینکه در تقاطع دو موضوع قومیت و جنسیت، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای معرفی «بانوی کرد» وجود دارد، گفت: اعتقاد داریم بانوی کرد می‌تواند نه تنها برای زنان ایران بلکه در سطحی فراتر، به عنوان الگویی موفق معرفی شود.

رئیس همایش ملی «بانوی کرد» ادامه داد: زنان کرد در حوزه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی نقش‌آفرینی‌های ارزشمندی داشته‌اند و ویژگی‌هایی همچون مهر و عاطفه، عفت و حیا، نقش‌آفرینی در اقتصاد خانواده و حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی از جمله شاخصه‌های برجسته آنان است.

عبدالملکی با اشاره به وجود زنان دانشمند، شاعر، هنرمند، ورزشکار، خیر، معلم و فعال اجتماعی در مناطق کردنشین کشور، تصریح کرد: بسیاری از این چهره‌ها آن‌گونه که شایسته است به جامعه معرفی نشده‌اند و این همایش درصدد معرفی این سرمایه‌های ارزشمند به نسل جوان است.

وی از فاطمه گلباخی، ناهید فاتحی کرجو، فاطمه اسدی و شماری دیگر از زنان تأثیرگذار کرد به عنوان نمونه‌هایی از زنان شجاع، ایثارگر و اثرگذار نام برد و افزود: تاریخ کردستان و مناطق کردنشین سرشار از شخصیت‌های برجسته زن است که هر یک می‌توانند الگوی مناسبی برای نسل امروز باشند.

رئیس همایش ملی «بانوی کرد» با بیان اینکه ۵۶۶ شهید زن در استان کردستان وجود دارد، خاطرنشان کرد: معرفی این ظرفیت‌ها و مفاخر می‌تواند تصویر واقعی و ارزشمند بانوی کرد را در سطح ملی و حتی بین‌المللی به نمایش بگذارد.

وی از برگزاری بخش‌های مختلف این همایش خبر داد و گفت: فراخوان دریافت مقالات علمی، آثار فرهنگی و آثار مرتبط تا پایان خردادماه تمدید شده است.

عبدالملکی اضافه کرد: همچنین چند جلد کتاب درباره بانوی کرد در دست تدوین است و پایگاه اینترنتی ویژه‌ای نیز برای ثبت و انتشار آثار، مقالات و معرفی مفاخر این حوزه طراحی شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی بخش «جایزه ویژه بانوی کرد» در این رویداد، اظهار کرد: در این بخش از بانوان برجسته معاصر در حوزه‌های علمی، آموزشی، پزشکی، فرهنگی و اجتماعی تجلیل خواهد شد.

رئیس همایش ملی «بانوی کرد» هدف اصلی این رویداد را معرفی یک سرمایه ارزشمند فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: تلاش داریم بانوی کرد را به عنوان نماد هویت، اصالت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و موفقیت در عرصه‌های مختلف به نسل جوان و افکار عمومی کشور معرفی کنیم.

وی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، اختتامیه همایش ملی «بانوی کرد» پاییز امسال برگزار خواهد شد.