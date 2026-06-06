فرماندار تنگستان: رفع موانع تولید در شهرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در نشست مشترک با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، بر ضرورت تحول در رویکردهای حمایتی از بخش تولید تأکید کرد و خواستار تسهیل فعالیت سرمایهگذاران شد.
فرماندار تنگستان تصریح کرد: توسعهی صنعتی تنگستان نیازمند رویکردی عملیاتی است و دستگاههای اجرایی باید با نگاهی حمایتی، از ایجاد گرههای اداری در مسیر تولیدکنندگان بپرهیزند.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختها در شهرکهای صنعتی شهرستان، افزود: تأمین پایدار انرژی و زیرساختها در شهرکهای صنعتی از اولویتهای اصلی دولت در تنگستان است و هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل ضعف زیرساختی دچار توقف یا کندی در بهرهبرداری شود.
فرماندار تنگستان همچنین با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای محلی گفت: اولویت در بهکارگیری نیروی کار در واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان، نیروهای بومی و متخصص تنگستان است و این موضوع به عنوان یک اصل اساسی در برنامههای توسعه صنعتی شهرستان پیگیری خواهد شد.
سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان آمادگی کامل دارد تا با همکاری ادارهکل صمت استان، تمامی موانع پیشروی واحدهای تولیدی فعال و نیمهفعال را احصا کرده و با اتخاذ تصمیمات مدیریتی قاطع، مسیر را برای شکوفایی بیش از پیش بخش صنعت و معدن در این شهرستان هموار سازد.
نظر شما