تداوم استقبال از «آیین زندگی» با انتشار چاپ بیستم

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آیین زندگی» بازنویسی سید مهدی شجاعی از سفارشها، موعظهها و رهنمودهای امام علی(ع) به فرزندش امام حسن مجتبی(ع) است که پس از تیراژ ۱٬۵۷۰٬۰۰۰ نسخه در چاپهای قبل، چاپ بیستم آن از سوی انتشارات نیستان منتشر و به بازار کتاب عرضه شده است.
این کتاب بازنویسی و ترجمه شجاعی از وصایایی است که از سوی امیرالمؤمنین علی(ع)، پس از پایان جنگ صفین و در بحبوحه تمامی ماجراهای منجر به پایان این جنگ، برای فرزندش نوشته شده است و از چند وجه، متنی عجیب و شگفتانگیز به شمار میرود.
نخستین وجه آن، بدون شک، به زمان و موقعیت نگارش این اثر بازمیگردد. حضرت مولا درست در بحبوحه ماجرای پایان جنگ صفین و غوغای حکمیت، این نامه را نگاشتهاند. وجه دیگر آن است که این یادداشتها نه بهصورت خصوصی و مطابق عرف وصیتنامهنویسی در روزگار خویش، بلکه بهصورتی شفاف و آشکار در برابر زمانه خود و بدون اشاره به مشکلات جاری پیشِ روی خویش و بهصورت غیرمحرمانه نوشته شده است که بدون شک نشان از اهمیت متن آن، فراتر از یک وصیتنامه معمولی، دارد.
اما کتاب «آیین زندگی» از منظر دیگری نیز قابل توجه است و آن، بیان سید مهدی شجاعی در ترجمه عبارات متن اصلی کتاب است. ترجمهای که در آن میتوان بهوضوح تأثیرپذیری و ارتباط عاطفی شجاعی با متن و در نتیجه، حسبرانگیزیِ حاصل کار او را در جان مخاطب مشاهده کرد. عبارات کوتاه، آهنگین و در عین حال سادهای که شجاعی در ترجمه این متن به کار برده، همراه با درج آنها در کنار متن عربی بهمنظور ایجاد امکان مقایسه، از مهمترین ویژگیهای کار او در این اثر به شمار میرود.
با وجود اینکه هیچ مترجمی، از جمله شجاعی، به تصریح خود در مقدمه این اثر، نمیتواند مدعی ارائه ترجمهای از کلام حضرت امیر(ع) باشد که بهطور کامل مفاهیم و اندیشه مدنظر ایشان را منتقل کند، حاصل کار او متنی شده است که به تعبیر خودش، نمیتوان بخشی از آن را نسبت به سایر بخشها مهمتر دانست. به عبارت دیگر، متن این کتاب بهصورت همگن و همسطح در تمامی بخشها، فرازها و اشارات نامه ترجمه و تدوین شده است و به تعبیر مترجم، میتوان زیر همه فرازهای آن بهعنوان بخشهای مهم خط کشید.
نکته آخر اینکه مترجم بهمنظور استفاده تمامی اقشار و گروههای اجتماعی از متن کتاب، سعی کرده است در کنار بیان ساده و روان ترجمه، کمترین میزان توضیح و تفسیر را بر متن کتاب وارد کند.
نظر شما