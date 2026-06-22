به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر از جمله روایت‌های ادبی شناخته‌شده در حوزه ادبیات عاشورایی است که زندگی حضرت علی‌اکبر بن حسین(ع)، فرزند امام حسین(ع)، را از زاویه‌ای متفاوت و خلاقانه به تصویر می‌کشد. نویسنده در این کتاب، روایت زندگی ایشان را از زبان «عقاب»، اسب حضرت علی‌اکبر(ع)، بیان کرده و تلاش کرده است با بهره‌گیری از این زاویه دید متفاوت، پیوندی تازه میان مخاطب و واقعه عاشورا برقرار کند.

داستان در قالب ده بخش یا «مجلس» تنظیم شده است که هر مجلس بخشی از زندگی حضرت علی‌اکبر(ع) را از پیش از تولد تا لحظه شهادت در واقعه کربلا روایت می‌کند. در ادامه نیز روایت‌هایی از ماجرای شهادت و فضای پس از آن برای لیلی بنت ابی‌مرّه، مادر حضرت، بازگو می‌شود.

این اثر بر پایه منابع تاریخی شکل گرفته و نویسنده تلاش کرده است با تکیه بر مستندات، روایتی وفادار به تاریخ ارائه دهد. منابع مورد استفاده نیز در پایان کتاب ذکر شده‌اند.

نثر کتاب روان، احساسی و در عین حال حماسی توصیف شده و از ویژگی‌های مهم آن، پرهیز از اغراق و روایت‌پردازی غیرمستند عنوان می‌شود؛ موضوعی که باعث شده اثر در عین ادبی بودن، به فضای تاریخی و مستند نیز وفادار بماند.

یکی از ویژگی‌های ساختاری کتاب، طراحی آن در ده مجلس متناسب با فضای دهه محرم است؛ به‌گونه‌ای که هر مجلس، بخشی از سیر زندگی و حوادث مرتبط با حضرت علی‌اکبر(ع) را دربر می‌گیرد. همچنین در مجلس هشتم، که با شب هشتم محرم و بزرگداشت حضرت علی‌اکبر(ع) هم‌زمان است، به موضوع ضربت خوردن و شهادت ایشان پرداخته شده است.

«پدر، عشق و پسر» نخستین‌بار در سال ۱۳۷۳ منتشر شد و از آثار شاخص سید مهدی شجاعی در حوزه ادبیات دینی و عاشورایی به شمار می‌رود. این کتاب برای گروه سنی جوانان نگاشته شده و طی سال‌های انتشار خود توانسته مخاطبان گسترده‌ای را به خود جذب کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«دشمن درست محاسبه کرده بود. در بیابان برهوت، در کویر لم‌یزرع که خورشید به خاک چسبیده است، که از آسمان حرارت می‌بارد و از زمین آتش می‌جوشد، تشنگی آبدیده‌ترین فولادها را هم ذوب می‌کند. عطش، سخت‌ترین اراده‌ها را هم به سستی می‌کشد. نیاز، آهنین‌ترین ایمان‌ها را هم نرم می‌کند. اما یک چیز را فقط دشمن نفهمیده بود و آن اینکه جنس این ایمان‌ها، جنس این عزم‌ها و اراده‌ها با جنس همه ایمان‌ها و عزم‌ها و اراده‌ها متفاوت بود.»

«پدر، عشق و پسر» نخستین‌بار در سال ۱۳۷۳ منتشر شده و برای گروه سنی جوانان به نگارش درآمده است.