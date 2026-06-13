«آفتاب در حجاب» به چاپ چهلم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «آفتاب در حجاب» روایتی است از زندگی حضرت زینب(س) که از کودکی آغاز و تا عاشورا، اسارت ادامه یافته و با وفات ایشان به پایان می‌رسد.

سید مهدی شجاعی زبان روایت این کتاب را در مخاطب انتخاب کرده است. راوی دانای کلی است نامحدود که در تمام روایت حضرت زینب(س) را مخاطب قرار داده و روایتش را پیش می‌برد. فرم انتخاب شده در دل این داستان در ادبیات داستانی ایران نمونه‌اش کمتر دیده شده است.

داستان از کابوس حضرت زینب(س) در کودکی آغاز می‌شود:«چشم‌های اشک‌آلودت را به پیامبر دوختی، لب برچیدی و گفتی: «خواب دیدم، خواب پریشان دیدم. دیدم که طوفان به پا شده است، طوفانی که دنیا را تیره و تار کرده است. طوفانی که مرا و همه چیز را به این سو و آن سو پرت می‌کند، طوفانی که چشم به بنیان هستی دارد. ناگهان در آن وانفسا چشم من به درختی کهنسال افتاد و دلم به سویش پرکشید…»

داستان از این کابوس که گواه رحلت پیامبر(ص) است و شهادت مادر و پدر و… آغاز می‌شود و در انتهای کتاب باز به همین خواب پریشان می‌رسیم: «تعبیر شد خواب کودکی‌های من پیامبر! و من اکنون با یک دنیا مصیبت و غربت تنها مانده‌ام…»