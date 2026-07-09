نسخه صوتی رمان «هیچ مگو...» با صدای مهدی مبشری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «هیچ مگو...» رمانی معناگرا و عرفانی است که با زبانی شاعرانه، مخاطب را به سفری درونی در مفاهیمی چون عشق، ایمان، معرفت و خودشناسی میبرد. نویسنده در این اثر با الهام از میراث ادبی و عرفانی ایران، بهویژه آثار عطار، مولانا و حافظ، روایتی خلق کرده که در آن مرز میان واقعیت، شهود و خیال درهم میآمیزد.
قهرمان داستان در کنار شخصیتهایی چون «بیبی» و «یحیی» با مفاهیمی همچون بندگی، شکر، ادب، انسانیت و عشق مواجه میشود و این مفاهیم در بستر روایت و تجربههای انسانی شکل میگیرند.
این اثر برای علاقهمندان به رمانهای عرفانی، ادبیات اندیشهورز، داستانهای فلسفی و آثار با نثر شاعرانه منتشر شده است.
صدابرداری و میکس این اثر را مهدی صادقی بر عهده داشته است. علاقهمندان میتوانند نسخه صوتی «هیچ مگو...» را علاوه بر درگاه نشر نیستان، از طریق پلتفرمهای کتاب صوتی از جمله طاقچه، فیدیبو و کتابراه دریافت کنند.
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