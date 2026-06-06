هشدار؛ شوک شدید قیمتی در راه بازارهای جهانی نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز؛ تحلیلگران و مدیران ارشد صنعت نفت هشدار میدهند که در هفتههای آینده ممکن است شوک شدید قیمتی رخ دهد که بازارهای مالی جهانی را تحتتأثیر قرار دهد. کاهش بیسابقه ذخایر جهانی نفت و نزدیک شدن به نقطه بحرانی، زنگ خطر را برای افزایش شدید قیمتها به صدا درآورده است.
بر اساس گزارش رویترز، «نیل چپمن» معاون ارشد شرکت اکسون موبیل، اعلام کرده است که ذخایر جهانی نفت به سطوح بیسابقهای از کاهش نزدیک میشود و عبور از این نقطه، منجر به افزایش شدید قیمتها خواهد شد. وی پیشبینی کرد که در صورت ادامه این روند، قیمت نفت برنت میتواند تا 150 یا 160 دلار در هر بشکه افزایش یابد.
«توریل بوسونی» رئیس بخش صنعت و بازارهای نفت آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نیز هشدار داده است که اگر روند کاهش ذخایر با همین سرعت ادامه یابد، سطح ذخایر جهانی دقیقاً زمانی به نقطه بحرانی میرسد که تقاضای سوخت در فصل تابستان به اوج خود میرسد.
تحلیلگران بانک جیپیمورگان نیز احتمال افزایش سریع قیمت نفت را از نیمه دوم ژوئن پیشبینی کردهاند، مگر اینکه تردد نفتکشها در تنگه هرمز به سطح پیش از تنشهای اخیر بازگردد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داده است که ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به 29 مه (هشتم خرداد 1405) به 791 میلیون بشکه رسیده و از آغاز درگیریها در خاورمیانه، تقریباً 64 میلیون بشکه کاهش یافته است. این روند نزولی هشت هفته متوالی ادامه داشته است.
قیمت هر بشکه نفت پیش از تنشهای اخیر زیر 70 دلار بود، اما تنگه هرمز اکنون به یک گلوگاه ژئوپولیتیک پایدار تبدیل شده و بازگشت قیمتها به قبل از این درگیریها، حتی با کاهش تنشها، بعید به نظر میرسد.
«فاتح بیرول» مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی نیز پیشتر هشدار داده بود که در صورت ادامه روند کنونی، بازار نفت تا ماه جولای یا آگوست وارد «منطقه قرمز» خواهد شد. وی تأکید کرد که سرعت تخلیه ذخیرهسازیهای راهبردی و تجاری نفت به سطوح بیسابقهای رسیده است و استفاده از این ذخایر راهحل پایداری نیست. با آغاز فصل مسافرتها و افزایش معمول مصرف نفت در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه، این وضعیت بحرانیتر خواهد شد.
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