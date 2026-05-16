افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت نفت در پی تداوم بحران هرمز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وال استریت ژورنال، قیمت نفت خام در معاملات این هفته حدود ۱۰ درصد افزایش یافت؛ رشدی که عمدتاً به نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و احتمال کاهش ذخایر جهانی نفت نسبت داده می‌شود.

تحلیلگران کامرزبانک در یادداشتی اعلام کردند هرچه مسدود ماندن تنگه هرمز طولانی‌تر شود، تمرکز بازارها بیش از پیش بر سطح موجودی نفت جهان قرار خواهد گرفت. به گفته آنها، اگر گزارش هفتگی ذخایر نفتی وزارت انرژی آمریکا کاهش بیشتری را نشان دهد، احتمال جهش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند شوک طولانی‌مدت عرضه نفت می‌تواند نگرانی‌های تورمی در سطح جهانی را تشدید کند، زیرا ذخایر انرژی با سرعت قابل توجهی در حال کاهش است.

وال استریت ژورنال گزارش داده است که مازاد نفت خام ذخیره‌شده در مخازن و نفتکش‌ها، پس از بسته شدن خلیج فارس در حدود دو ماه و نیم گذشته، در ابتدا به اقتصاد جهانی کمک کرد، اما این عرضه اضافی اکنون با سرعتی بی‌سابقه در حال کاهش است.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز اعلام کرد موجودی جهانی نفت در ماه‌های مارس و آوریل در مجموع ۲۵۰ میلیون بشکه کاهش یافته است. امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان سعودی، هشدار داد ذخایر جهانی فرآورده‌های پالایش‌شده مانند بنزین و سوخت جت ممکن است پیش از آغاز فصل سفرهای تابستانی به «سطوح بسیار پایین» برسد.

تحلیلگران جی‌پی‌مورگان برآورد کرده‌اند در صورت تداوم محدودیت در تنگه هرمز، ذخایر نفت کشورهای صنعتی ممکن است تا ماه آینده به «سطوح تنش عملیاتی» برسد و تا سپتامبر به «حداقل سطح عملیاتی» کاهش یابد؛ سطحی که می‌تواند فشار جدی بر سیستم عرضه وارد کند.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره‌ای اوراسیا گروپ، در پی افت موجودی نفت، ذخایر گازوئیل ایالات متحده احتمالاً تا پایان ماه مه به کمتر از ۱۰۰ میلیون بشکه خواهد رسید که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۳ به شمار می‌رود.

گلدمن ساکس نیز اعلام کرده کشورهایی مانند هند، تایلند و تایوان به‌سرعت به سطوح بحرانی کمبود فرآورده‌های پالایش‌شده از جمله نفتا، نفت کوره و گازوئیل نزدیک می‌شوند.

در معاملات این هفته، نفت خام نایمکس برای تحویل در ماه ژوئن با رشد ۱۰.۵ درصدی به ۱۰۵.۴۲ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژوئیه با افزایش ۷.۹ درصدی به ۱۰۹.۲۶ دلار در هر بشکه معامله شد.

تنها در روز جمعه، بهای نفت نایمکس ۴.۲ درصد و نفت برنت ۳.۳ درصد افزایش یافت. همچنین قرارداد گاز طبیعی نایمکس برای تحویل در ماه ژوئن با رشد هفتگی ۷.۳ درصدی به ۲.۹۶۰ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو رسید و در معاملات روز جمعه نیز ۲.۳ درصد افزایش را ثبت کرد.