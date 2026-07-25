به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانان، بازار جهانی نفت به دلیل تشدید تنشهای منطقهای و انسداد مسیرهای ترانزیتی، با خطر جهش قیمت به بیش از ۱۵۰ دلار و تکرار رکوردهای تاریخی روبرو شده است.
تابآوری بازار نفت که تاکنون مصرفکنندگان را از بحران تورم مصون نگه داشته بود، اکنون با جدیترین چالش خود مواجه شده است. با تشدید تنشها در منطقه خاورمیانه، قیمت نفت برنت برای نخستین بار طی ماههای اخیر از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده و نگرانیها بابت تکرار رکوردهای تاریخی افزایش یافته است.
حملات به نفتکشها در تنگه هرمز و محاصره تنگه بابالمندب توسط نیروهای حوثی، جریان انتقال روزانه میلیونها بشکه نفت را مختل کرده است. اگرچه مسیرهای جایگزینی مانند خط لوله به دریای سرخ پیشنهاد شده، اما محدودیتهای فنی و عمق کم آب در کانال سوئز برای نفتکشهای غولپیکر، کارایی این مسیرها را به شدت کاهش داده و زمان سفرهای دریایی را دو برابر کرده است.
انجمن بازار لویدز اعلام کرده است که سیاستهای جدید بیمهای ممکن است پوشش کشتیهای عبوری از منطقه را متوقف کند. اصرار ایران بر دریافت عوارض عبور، شرکتهای حملونقل را با ریسک نقض تحریمهای آمریکا و ابطال کامل بیمهنامهها روبرو کرده که این موضوع عملاً مسیر امن خروج نفت از خلیج فارس را از بین برده است.
حملات پهپادی به پالایشگاههای روسیه و ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط این کشور، شوک جدیدی به بازار وارد کرده است. خروج حدود ۱۲ درصد از محمولههای جهانی فرآوردههای نفتی از بازار، همزمان با اختلال در خط لوله خزر، عرضه جهانی را در بدترین زمان ممکن با کمبود شدید مواجه کرده است.
سطح ذخایر نفت خام آمریکا به پایینترین میزان خود از سال ۱۹۸۳ رسیده است. با کاهش ۱.۳ میلیارد بشکهای ذخایر جهانی طی ماههای اخیر، توان مقابله با شوکهای عرضه به شدت افت کرده است. همچنین ذخایر تجاری چین نیز رو به اتمام است و این کشور به زودی ناچار به افزایش واردات با قیمتهای بالا خواهد بود.
کارشناسان معتقدند در صورت تداوم وضعیت کنونی، قیمت نفت تا پاییز سال جاری به بیش از ۱۲۰ دلار خواهد رسید. تحلیلگران استراتژیک هشدار میدهند که وقوع یک درگیری تمامعیار منطقهای میتواند قیمتها را از مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه عبور داده و رکورد تاریخی سال ۲۰۰۸ را بشکند.
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