به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فورچون، اقتصاد آمریکا هم‌زمان با تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در بازارهای انرژی با فشارهای داخلی در بخش غذا و کشاورزی روبه‌رو شده است. بر اساس این گزارش، قیمت گوشت گاو در این کشور به بالاترین سطح تاریخی رسیده و قیمت هر پوند گوشت چرخ‌کرده به حدود ۶.۹۰ دلار افزایش یافته که نسبت به سال گذشته حدود ۱۹ درصد رشد نشان می‌دهد.

طبق گزارش فورچون، یکی از عوامل اصلی این افزایش قیمت، کاهش قابل توجه جمعیت گله‌های گاو در آمریکا است؛ به‌طوری که تعداد دام‌ها به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۵۱ رسیده است. این کاهش نتیجه سال‌ها خشکسالی، افزایش هزینه خوراک دام و فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان عنوان شده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش هزینه‌های انرژی و اختلال در زنجیره تأمین نیز فشار بیشتری بر بازار مواد غذایی وارد کرده است؛ عواملی که بخشی از آن به تنش‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های نظامی آمریکا در سطح جهانی نسبت داده می‌شود.

در همین حال، بخش رستوران‌داری نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. رستوران‌های باربیکیو در ایالت‌هایی مانند تگزاس با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی از آنها قیمت‌ها را تا حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار برای هر پوند افزایش داده‌اند و برخی دیگر به دلیل کاهش شدید حاشیه سود ناچار به تعطیلی شده‌اند.

تحلیلگران معتقدند ادامه این روند می‌تواند نشانه‌ای از تشدید فشارهای اقتصادی در داخل آمریکا باشد؛ وضعیتی که می‌تواند شکاف‌های موجود در اقتصاد این کشور را عمیق‌تر کند.