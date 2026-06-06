ثبت نام ۲ هزار هیئت جدید در سامانه عطر سیب؛ رویکرد خانوادگی نمایشگاه

نشست خبری بیست‌وچهارمین رویداد عطر سیب با هدف تجهیز و تهیه محصولات محرم، پیش از ظهر امروز شنبه ۱۶ خرداد با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

اعلمی در این نشست اعلام کرد: آیین افتتاحیه نمایشگاه عطر سیب روز پنجشنبه ۲۱ خرداد با حضور نزدیک به دو هزار هیئت‌دار در میدان آیینی امام حسین (ع) برپا می‌شود.

وی با اشاره به ۲۰ روز طراحی فشرده برای این رویداد بیان کرد: از حمایت‌های دکتر زاکانی در شرایط دشوار بازسازی و اسکان و توجه به رویداد عطر سیب تشکر می‌کنیم.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شفافیت و عدالت در پشتیبانی از هیئت‌ها را دو هدف اصلی این دوره دانست و گفت: سامانه جدیدی برای این منظور ایجاد شده که تاکنون نزدیک به هفت هزار هیئت در آن ثبت‌نام کرده‌اند؛ این رقم نسبت به سال گذشته حدود دو هزار مورد افزایش داشته است. امسال نمایشگاه عطر سیب علاوه بر هیئت‌ها، امکان تهیه ملزومات محرم را برای مخاطبان فردی نیز فراهم کرده است.

اعلمی با مرور عملکرد ۱۰ ماهه اخیر، بازگشت به مدار اصلی فرهنگ و هنر را اولویت سازمان خواند و به برگزاری دوسالانه کاریکاتور پس از وقفه چندساله و راهیابی چهار فیلم تولیدی سازمان به جشنواره فجر برای نخستین بار اشاره کرد.

وی همچنین فعال‌شدن بیش از ۶۰ درصد فرهنگسراها در حوزه آموزش و اتصال مجدد این مراکز با مردم را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد.

اهلمی با بیان اینکه همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم و شهادت رهبر انقلاب، سازمان همچون سایر نهادها در پوشش جنگی قرار گرفت تصریح کرد: با تغییر راهبردها خدمت رسانی در شرایط جدید اولویت قرار گرفت و سازمان در هفت میدان اصلی و نقاط مختلف محلات و مناطق، ضمن تسهیلگری و راهبری، همراه گروه‌های جهادی و مردمی فعالیت کرده است.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین از بازگشایی پناهگاه‌های فرهنگی شامل سالن‌های سینما، تئاتر و باغ کتاب از اواسط اسفندماه به عنوان مرجع فرهنگی در شرایط جنگی یاد کرد که با استقبال مردم مواجه شد.

وی در پایان به تولید ۱۱ نماهنگ در قالب آلبوم زنده باد ایران و خلق آثار تصویری توسط بیش از ۳۰ هنرمند کاریکاتوریست با موضوع شکست آمریکا در طبس و اصفهان اشاره کرد که در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شده است.

عدد کمک به هیئت ها بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون

میرمحمد مطهر مویر معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز بیان کرد: امسال دو سیاست کلیدی و راهبردی در رویداد عطر سیب دنبال می‌شود که نشان از تغییر رویکرد برگزارکنندگان در تعامل با هیئت‌های مذهبی و عموم مردم دارد. سیاست نخست، خروج کارت‌های ویژه هیئت‌ها از انحصار نمایشگاه است. پیش از این، این کارت‌ها تنها در فضای نمایشگاه اعتبار داشت، اما امسال با تصمیم مدیران، این کارت‌ها ضمن ارائه مزایای ویژه برای استفاده‌کنندگان و هیئت‌ها، در هر مکانی که تعیین شود قابل استفاده خواهند بود. این اقدام گامی مهم در جهت ارزش‌آفرینی برای فعالان مذهبی و تسهیل خدمات به آنها است.

وی ادامه داد: سیاست دوم، طراحی رویداد حضوری عطر سیب با رویکردی به طور کامل خانواده محور است. بر این اساس، نمایشگاه امسال از حالت اختصاصی خارج شده تا نه تنها هیئت‌داران و مخاطبان خاص، بلکه همه عاشقان اباعبدالله و خانواده‌ها بتوانند به راحتی از این رویداد بهره‌مند شوند.

مویر در خصوص اختصاص کارت ها به هیئت داران گفت: سال های گذشته تعداد زیادی از ثبت نام شدگان محروم از حمایت ها می شدند اما امسال محدودیت در تعداد هیئت ها نداریم و عدد کمک به هیئت ها بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است.

فروش ملزومات هیئت‌ها در ۸ زمینه در نمایشگاه عطر سیب

مصطفی جامه دار رئیس فرهنگسرای عترت و دبیر رویداد عطر سیب با اشاره به استقبال بی نظیر هیئت های مذهبی از این رویداد اظهار داشت: امسال ۷ هزار و ۳۰۰ هیئت ثبت نام کردند و در حال دریافت کارت های ویژه هیئت هستند و خوشبختانه هیچ معطلی برای صدور این کارت ها وجود ندارد.

وی افزود: بیش از ۲ هزار هیئت نیز به تازگی در عطر سیب ثبت نام کرده اند زیرا محدودیت های سال های گذشته برای ثبت نام به طور کامل برداشته شده است و همه هیئت ها می توانند از این ظرفیت بهره مند شوند.

دبیر رویداد عطر سیب با اشاره به آغاز مراسم سیاهپوشی هیئت های مذهبی تصریح کرد: این مراسم با حضور مسئولان هیئت ها آغاز می شود و به زودی وارد دهه پربرکت و افتخارآفرین برای همه ایرانیان خواهیم شد.

جامه دار در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده برای هیئت ها اشاره کرد و گفت: امسال برای نخستین بار وام اعتباری برای خرید تجهیزات در نظر گرفته شده است. ما فروشگاه هایی را انتخاب کرده ایم که به هیئت ها وام هایی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات صوتی ارائه می دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره از نمایشگاه در ۸ زمینه از ملزومات هیئت ها خدمت رسانی می کنیم و تلاش شده است قیمت ها به پایین ترین حد ممکن برسد. از تجهیزات دیگ و گاز تا لوازم برقی باند و سیستم صوتی نورهای تخصصی و موضوعات دکوراسیون همگی با قیمت مناسب در اختیار هیئت های مذهبی قرار می گیرد.