برگزاری بیست و یکمین رویداد فرهنگی«عطر سیب» در میدان امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» با هدف تأمین محصولات و خدمات محافل حسینی شهر تهران از ۲۴ الی ۲۸ تیر ماه در میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، حمیدرضا خونویی معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: در آستانه فرا رسیدن ماه‌های محرم و صفر و ایام عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیست و یکمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» از ۲۴ الی ۲۸ تیر ماه از ساعت ۸ الی ۲۰ در میدان آئینی امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری «عطر سیب»، حمایت از هیئات مذهبی و تأمین نیازهای هیئت‌های عزاداری ماه محرم است که تلاش کرده‌ایم توجه ویژه‌ای به هیئت‌های کوچک و خانگی داشته باشیم.

خونویی با بیان اینکه بن خرید به هیئت‌هایی تعلق می‌گیرد که در سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران به ثبت رسیده باشند، اضافه کرد: مسئولان این هیئت‌ها می‌بایست با به همراه داشتن کارت شناسایی به نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در میدان امام حسین (ع) مراجعه کنند که پس از استعلام و اخذ تأیید نهایی از این نهاد، بن خرید خود را از نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: پرچم و کتیبه هیئت، اقلام بهداشتی، مواد غذایی، تجهیزات برقی و صنعتی، محصولات فرهنگی، لوازم یک بار مصرف، لوازم آشپزخانه و تجهیزات صوتی و الکترونیکی هیئات اقلامی است که در رویداد فرهنگی «عطر سیب» عرضه می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به پیشینه برنامه «عطر سیب» افزود: اجرای این رویداد فرهنگی از سال ۱۳۸۱ توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز شده و هدف از برگزاری آن ایجاد بستری برای عرضه اقلام و اجناس مورد نیاز هیئت‌های مذهبی که در ماه‌های محرم و صفر به اجرای مراسم می‌پردازند، است. شهرداری تهران با اجرای این برنامه می‌تواند سیاست‌های کلان شهری را نیز منتقل کند؛ سیاست‌هایی در حوزه محیط زیست، تفکیک زباله، ترافیک، فضاسازی شهری و آموزش پروتکل‌های بهداشتی که از طریق آموزش و تعیین ضوابط برای توزیع اقلام انجام می‌شود.

وی در ادامه به تشریح بخش‌های مختلف «عطر سیب» پرداخت و گفت: اهدای بن خرید اقلام به هیئت‌ها، عرضه اقلام و محصولات مورد نیاز هیئت‌ها، عرضه خدمات به هیئت‌ها، برپایی غرفه‌های فرهنگی و هنری ویژه کودکان، برپایی موکب‌های پذیرایی و… بخش‌های مختلف «عطر سیب» خواهد بود. همچنین مراسم و آئین‌های محرم در طول برگزاری برنامه در میدان امام حسین (ع) اجرا خواهد شد.

خونویی در پایان اشاره کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی، غرفه‌های رویداد فرهنگی «عطر سیب» را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است.