افزایش ۳ برابری یارانه کودکان چند معلولیتی بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، در نشست معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با معاونان سلامت سه استان مسائل و چالش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مطرح شد: در حال حاضر ۱۸۵ کودک چندمعلولیتی در مراکز نگهداری حضور دارند و تلاش می شود یارانه نگهداری این کودکان تا سه برابر افزایش یابد.

در این نشست سید حسن موسوی‌چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با معاونان سلامت اجتماعی ادارات کل بهزیستی استان‌های زنجان، مرکزی و ایلام برگزار شد. در این نشست، میترا ترابی معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان زنجان، پگاه مهرطلب معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان مرکزی و علی محمودی معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان ایلام با حضور در ستاد سازمان، مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای حوزه سلامت اجتماعی استان‌های خود را مطرح کردند.

در این جلسه، معاونان استانی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، خواستار بازنگری در برخی ضوابط حمایتی شدند. آنان با بیان اینکه در برخی موارد افراد پیش از رسیدن به شرایط بحرانی نیازمند حمایت هستند، پیشنهاد کردند شرایط بهره‌مندی از خدمات حمایتی برای برخی گروه‌ها تسهیل شود.

به گفته معاونان استانی، در حال حاضر برخی دختران و زنان خودسرپرست به دلیل محدودیت‌های سنی امکان بهره‌مندی از خدمات حمایتی را ندارند در حالی که ممکن است در شرایط آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته باشند. همچنین نمونه‌هایی از فرزندان ترخیص‌شده از مراکز شبه‌خانواده مطرح شد که پس از استقلال و اشتغال به دلیل بیکاری مجدد نیازمند حمایت شده‌اند اما امکان دریافت برخی خدمات را ندارند.

موضوع تعطیلی برخی مراکز مشاوره و موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده در این نشست بود. معاونان استانی با اشاره به اینکه تعدادی از مراکز مشاوره پس از دریافت مجوز و طی فرآیند توانمندسازی توسط سازمان بهزیستی همکاری خود را با این سازمان قطع کرده‌اند، خواستار بازنگری در سازوکارهای حمایتی و نظارتی این حوزه شدند.

همچنین چالش تفکیک خدمات زنان سرپرست خانوار میان معاونت سلامت اجتماعی و معاونت توانمندسازی مورد بحث قرار گرفت. معاونان استانی معتقد بودند پراکندگی خدمات میان دو بخش مختلف موجب شده است تصویر جامعی از خدمات دریافتی افراد وجود نداشته باشد و هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف سازمان برای ارائه خدمات یکپارچه ضروری است.

در ادامه این نشست، سید حسن موسوی‌چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: باید در مقطعی از زندگی افراد مداخله و حمایت صورت گیرد که آسیب‌پذیری آنان کاهش یابد البته حمایت صرفاً به معنای پرداخت مستمری نیست و می‌توان از طریق آموزش، مشاوره، ارتباط مستمر و سایر خدمات اجتماعی نیز از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری کرد.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین از اجرای برنامه حمایت اجتماعی پس از ترخیص و رهسپاری در سال جاری خبر داد و گفت: این برنامه با هدف حمایت از افراد پس از خروج از مراکز نگهداری و کمک به تثبیت شرایط زندگی آنان اجرا خواهد شد.

موسوی‌چلک از برگزاری نشست‌های تخصصی با تمامی حوزه‌های سازمان تا پایان تیرماه خبر داد و افزود: هدف از این جلسات، شناسایی دقیق مسائل و چالش‌های موجود و تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها است.

وی همچنین به وضعیت کودکان چندمعلولیتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۸۵ کودک چندمعلولیتی در مراکز نگهداری حضور دارند. بر این اساس یارانه نگهداری این کودکان تا سه برابر افزایش خواهد یافت تا ضمن جلوگیری از ایجاد مراکز مجزای جدید، امکان ارائه خدمات مناسب در همان مراکز موجود فراهم شود همچنین یارانه نگهداری از این کودکان در خانواده و منزل نیز افزایش خواهد یافت.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی درباره پیشنهاد کاهش سن پذیرش دختران و زنان خودسرپرست تحت پوشش سازمان گفت: در حال حاضر زنان سرپرست خانوار بالای ۴۵ سال تحت پوشش قرار می‌گیرند و درخواست‌هایی از سوی برخی استان‌ها برای کاهش این سن مطرح شده است. با این حال، رویکرد سازمان این است که این موضوع به‌صورت عمومی اعمال نشود و در موارد خاص و بر اساس شرایط فردی، امکان بررسی و تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.