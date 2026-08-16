مهرطلب: ۳ هزار و ۹۷۰ نفر در مرکزی تحت سنجش سلامت روان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پگاه مهرطلب ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح غربالگری سلامت جسم و روان زنان سرپرست خانوار بهزیستی مرکزی اجرا شد و ۲ هزار و ۶۳۲ زن سرپرست خانوار زیر ۷۰ سال برای ارزیابی سلامت جسمی به مراکز بهداشتی معرفی شدند.
وی افزود: این طرح با همکاری مراکز بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اجرا شد و زنان معرفیشده ضمن انجام ارزیابیهای سلامت جسمی، در صورت نیاز خدمات تخصصیتر را نیز دریافت کردند.
مهرطلب تصریح کرد: افرادی که شرایط مندرج در دستورالعمل را داشته باشند همچنان به مراکز بهداشتی معرفی و مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی با اشاره به اجرای طرح پایش روانشناختی کودکان و نوجوانان ادامه داد: این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری برای گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال اجرا شد و استان مرکزی و شهرستان اراک از جمله مناطق منتخب کشور برای اجرای این طرح بودند.
مهرطلب ادامه داد: در این طرح ۶۵۶ کودک و نوجوان مورد پایش و ارزیابی روانشناختی قرار گرفتند که پس از بررسی نتایج، افراد نیازمند خدمات تخصصیتر به مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی برای دریافت خدمات مشاورهای ارجاع داده شدند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان مرکزی از اجرای طرح سنجش سلامت روان با هدف شناسایی آسیبهای روانشناختی ناشی از بحران جنگ خبر داد و گفت: این طرح از اول خرداد تا ۱۵ تیرماه سال جاری برای افراد بالای ۱۸ سال اجرا شد و در مجموع ۳ هزار و ۹۷۰ نفر در آن شرکت کردند.
وی افزود: از مجموع شرکتکنندگان، ۲ هزار و ۲۳۶ نفر زن و یکهزار و ۷۳۴ نفر مرد بودند و بر اساس نتایج ارزیابیهای انجامشده، ۶۳۸ نفر در گروه افراد پرخطر شناسایی شدند.
مهرطلب تصریح کرد: افراد پرخطر شناساییشده برای دریافت خدمات مشاورهای و حمایتهای روانشناختی لازم به مراکز مشاوره معرفی شدند تا خدمات تخصصی متناسب با نیاز آنان ارائه شود.
وی گفت: در طرح سنجش سلامت روان، ۷۲ درصد افراد در کشور پرخطر و نیازمند مشاوره شناسایی شدند، در حالی که این میزان در استان مرکزی ۱۶ درصد بود و نیازمند مداخلات روانی ـ اجتماعی تشخیص داده شدند.
۵۰۰ کودک کار و خیابان در مرکزی از چرخه آسیب خارج شدند
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اجرای برنامههای حمایتی برای کودکان کار و خیابان گفت: رویکرد بهزیستی در این حوزه، صرفاً منع کار کودک نیست، بلکه شناسایی، نظارت، حمایت و توانمندسازی کودکان و خانوادههای آنان را دنبال میکند.
وی افزود: آمار کودکان کار و خیابان بهصورت تجمیعی محاسبه میشود و آمار هر سال با توجه به خدمات ارائهشده در سالهای گذشته مورد بررسی قرار میگیرد که در سال گذشته حدود ۵۰۰ کودک از چرخه آسیب خارج و خدمات لازم برای توانمندسازی آنان ارائه شد.
مهرطلب با اشاره به همکاری بهزیستی با مؤسسه «نسل سبز» تصریح کرد: این مؤسسه در زمینه ارائه خدمات آموزشی، بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه و نظارت بر وضعیت کودکان در خیابان با بهزیستی همکاری دارد.
وی ادامه داد: نظارت بر کودکان کار و خیابان با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از آنان، پیشگیری از ورودشان به آسیبهایی مانند خرید و فروش مواد مخدر و صیانت از حقوق کودکان انجام میشود.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه بخشی از کودکان کار و خیابان مشاهدهشده در استان، بومی مرکزی نیستند تاکید کرد: در مواردی که کودکان از استانهای دیگر وارد مرکزی شدهاند، با همکاری دستگاههای مرتبط، شناسایی و اقدامات لازم برای بازگشت آنان به محل سکونتشان انجام شده است.
وی افزود: برنامههای بهزیستی در این حوزه خانوادهمحور است و توانمندسازی تنها به کودک محدود نمیشود، بلکه والدین و خانواده آنان نیز در ابعاد اجتماعی، روانی و معیشتی مورد حمایت و توانمندسازی قرار میگیرند.
مهرطلب بیان کرد: خدمات حمایتی تا ۱۸ سالگی ادامه دارد و استمرار آن متناسب با نیاز هر کودک و شرایط وی تعیین میشود.
وی از پیگیری برای راهاندازی مرکز اقامتی بلندمدت کودکان خبر داد و گفت: این مرکز برای حمایت از کودکانی که از سوی نیروی انتظامی یا مؤسسات مرتبط معرفی میشوند، در دست پیگیری است.
مهر طلب تصریح کرد: بر اساس تعهدات قانونی و کنوانسیون حقوق کودک، هر کودکی که در کشور حضور داشته باشد، فارغ از تابعیت، مشمول حمایتهای مربوط به حقوق کودک است که سطح و نوع خدمات قابل ارائه به افراد غیرایرانی تابع قوانین و مقررات کشور خواهد بود.
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