خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
«سه تفنگدار» روی صحنه تئاتر
«دارتانیان تصمیم میگیرد به شهر پاریس سفر کند و به تفنگداران بپیوندد؛ زندگیای سرشار از خطر، عشق و هرج و مرج و دروغ. دارتانیان در شرایطی که باید برای غرور و جایگاه خود مبارزه کند با سه تفنگدار آشنا میشود و شعارشان این میشود: یکی برای همه، همه برای یکی.»
این روایتی مختصر از ماجرای «سه تفنگدار» است؛ اثری که در ادبیات کلاسیک جهان شناخته شده و توسط نویسنده شهیر فرانسوی، الکساندر دوما نوشته شده است. بر اساس این رمان فیلم و سریالهای تلویزیونی ساخته شده و حالا کمپانی رویال شکسپیر قصد دارد در قالب یکی از تولیدات جدید خود، نمایش «سه تفنگدار» را روی صحنه ببرد.
قرار است این اثر نمایشی سرشار از لحظات هیجانانگیز و طنز، توسط پل هانتر کارگردانی شود. «سه تفنگدار» پاییز و زمستان سال جاری میلادی در استراتفورد لندن روی صحنه خواهد رفت.
اجرای «چمدان و سگ ملوس» در روسیه
نمایش «چمدان و سگ ملوس» به کارگردانی آلبرت بیگجانی ۱۳ خرداد در جشنواره عروسکی «کراسرود» روسیه به صحنه رفت. این جشنواره در شهر نووسیبیرسک روسیه از ۱۱ الی ۱۵ خرداد برگزار میشود.
این پنجمین دوره برگزاری جشنواره «کراسرود» است و بیگجانی در دورههای پیشین این جشنواره نیز نمایش «مارشملو» را اجرا کرده و موفق به دریافت ۲ جایزه اصلی جشنواره شده بود.
شروین درستی، میثم میثاقی، امین میرزاباقری، زهرا مریدی و آرزو صدری در تیم اجرایی نمایش «چمدان و سگ ملوس» حضور دارند.
تماشای «روسالکا» در عمارت نوفللوشاتو
نمایش «روسالکا» به نویسندگی الکساندر پوشکین و ترجمه و کارگردانی حامد چابک از ۱۶ تا ۱۸ خرداد در عمارت نوفللوشاتو به صحنه میرود.
نمایش «روسالکا» که بر اساس یکی از آثار ادبیات کلاسیک روسیه شکل گرفته، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه در سالن عمارت نوفل لوشاتو اجرا میشود و امکان تمدید اجراهای این اثر نیز وجود دارد. «روسالکا» روایتی برگرفته از افسانههای کهن اسلاوی است. روسالکاها دخترانی هستند که پس از مرگ، زندگی خود را در دریاها و اعماق رودخانهها ادامه میدهند؛ موجوداتی رازآلود که در ادبیات و فرهنگ عامه روسیه جایگاهی ویژه دارند.
الکساندر پوشکین، نویسنده این اثر، از مهمترین چهرههای ادبیات روسیه به شمار میرود.
در این نمایش قربان نجفی، پارمیس هوبخش (۱۷ و ۱۸ خرداد)، محمدمهدی منصوریمهر، ریحانه حاتمی (۱۶ خرداد)، یاسمن خوانساری، مبینا کشاورز، رومینا حافظی، محمدمتین بیگدلو و روشا صدیقیان به ایفای نقش میپردازند.
«اسب جنگی» در تئاتر ملی لندن به صحنه رفته است
نمایش «اسب جنگی» به کارگردانی تام موریس و کیتی هنری که نمایشنامه آن را حدودا ۲۰ سال پیش نیک استافورد بر اساس رمانی به همین نام نوشته مایکل مورپورگو نوشته در تئاتر ملی لندن به صحنه رفته است. در این نمایش از عروسک استفاده ویژهای شده است.
موریس و هنری کاملاً به متن نیک استافورد اعتماد کردهاند، وقتی تنها ۹۰ ثانیه از آغاز نمایش میگذرد ذهن فراموش میکند که آنچه در برابرش قرار دارد عروسک است. اسب نفس میکشد، جا به جا میشود و گوشش را به سمت یک صدا میچرخاند. طراحی حرکت توبی سجویک و کارگردانی عروسکی متیو فوربز باعث میشود سه نفر در یک موجود ناپدید شوند و هیچوقت رگ و پی ماجرا مشخص نمیشود. اسبها یورتمه نمیروند بلکه آنها میرقصند.
این نمایش، رمان جنگی مایکل مورپورگو محصول سال ۱۹۸۲ درباره تجربیات اسبها در جبهه غربی، بهویژه داستان عاشقانهای بیکلام میان کره اسب جوی و اسب نر تاپتورن را که به نوعی متقاعدکنندهترین عاشقانه در ساحل جنوبی است بازگو میکند. آدریان کوهلر و شرکت عروسکسازی هنداسپرینگ، وسایل صحنه را نساختهاند بلکه آنها حیواناتی با زندگی درونی ساختهاند.
پیش از این و در سال ۲۰۱۱ استیون اسپیلبرگ اقتباسی سینمایی از این رمان را با بازی جرمی ایروین، امیلی واتسون، تام هیدلستون و بندیکت کامبربج ساخت که با استقبال مخاطبان همراه بود.
اعلام آمار فروش سالنهای دولتی
در این هفته آمار فروش سالنهای دولتی اعلام شد. طبق اعلام معاونت هنری وزارت فرهنگ نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ٨ خرداد با ٨ اجرا و ٨٧۶ مخاطب به فروشی معادل ١۴٩ میلیون و ٩٨٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.
همچنین نمایش «بی هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، تاکنون با ٨ اجرا و ۶٠٩ تماشاگر به فروشی معادل ١٣٣ میلیون و ۶٣٢ هزار تومان دست پیدا کرده است.
نمایش «اژدهاک» نیز که در کارگاه نمایش به صحنه رفته است، به رغم محدودیت تعداد صندلیها با ۲ اجرایی کردن نمایش در هر روز موفق شده تا با ۱۰ اجرا به فروش ۷۶ میلیون تومانی دست پیدا کند.
فروش قابل قبول نمایشها باتوجه به شرایط این روزها، نشانگر حمایت مخاطبان از هنر تئاتر است.
دور دوم اجراهای نمایش «روایت معلق بعد بازگشت» آغاز میشود
دور دوم اجرای نمایش «روایت معلق بعد بازگشت» به نویسندگی احسان جواهری و کارگردانی محمد علیدادی از یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ در سالن ۶ بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «یه یادگاری، یه خاطره، یه گذشته، یه چیزی شبیه به اینکه بخوای روایت معلق بعد از بازگشت یا روایتی معلق از رفتن یا نبودن بهت این خبر رو بده.»
احسان جواهری، کتایون شجاعی، میترا سلیمانی، رضوان بخشی، محمد وفائیان، ونوس اسدی، محمد امین بندرزاده، کیمیا شول و امیرعلی انتخابی نیکو بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
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