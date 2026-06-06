به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، رئیس Ofqual هشدار داد این خطر را نباید دست کم گرفت. داده های این سازمان ناظر حاکی از آن است که تقلب با استفاده از موبایل و گجت های هوشمند مهمترین دسته از عملکردهای مخرب در امتحانات تابستانه از سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون بوده است.

این روش تابستان گذشته حدود ۴۴ درصد از تخلفات تمام دانش آموزان را شامل می شد. در حالیکه امسال بیش از یک میلیون دانش آموز در آزمون پایان دوره اول دبیرستان(GCSE) و آزمون های نهایی پیش دانشگاهی جهت ورود به دانشگاه شرکت می کنند، «سر یان باکهام» رئیس Ofqual درباره گجت هایی مانند عینک ها و ساعت های هوشمند هشدار داد.

او در یک پادکست تاکید کرد موبایل ها تنها دستگاه هایی نیستند که دانش آموزان برای تقلب استفاده می کنند. البته دستگاه های دیگر نیز وجود دارد. ساعت های هوشمند و تمام دستگاه های هوشمند دیگر.

وی در ادامه افزود: ممکن است در آینده یک عینک هوشمند ارائه شود که متن را داخل لنزهای خود نمایش می دهد و فقط دانش آموز می تواند آن را ببیند.

به گفته رئیس Ofqual احتمالا این سازمان باید به سرعت عمل کند زیرا فناوری به سرعت پیش می رود. او در پاسخ به سوالی درباره آنکه دانش آموزان برای اجتناب از گرفته شدن مچ شان هنگام تقلب و وارد کردن مخفیانه دستگاه های هوشمند به سالن امتحانات گفت: ما نباید چالش های این زمینه را دست کم بگیریم.

وی برای پشتیبانی در این زمینه خواستار تصمیم گیری دولت درباره ایجاد دستورالعملی برای ممنوعیت قانونی موبایل در مدارس شد. باکهام در این باره گفت: هرچند دانش آموزان می توانند در مدرسه موبایل همراه داشته باشند اما نمی توانند این دستگاه را در امتحان همراه خود بیاورند. این یک نقطه تنش است، یک نقطه تضاد. تابستان گذشته در انگلیس ۲۲۲۵ مورد تقلب با موبایل ودستگاه های هوشمند ثبت شد. از این تعداد، ۵۴۵ مورد منجر به رد صلاحیت دانشجویان از برخی یا تمام مدارک تحصیلی‌شان شد، در حالی که ۱۲۴۰ نیز در امتحان نمره نگرفتند. رد صلاحیت و نمره نگرفتن ممکن است روی درخواست دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و پیشنهادهای کارآموزی تاثیر بگذارد.