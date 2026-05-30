به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این منطقه آموزشی در شکایتی مدعی شده بود این پلتفرم ها به بحران سلامت روان دانش آموزان دامن زده اند. طبق اسناد به دست آمده، متا بیشترین مبلغ برای تسویه شکایت یعنی ۹ میلیون دلار پرداخت کرده است.

متا شکایتی که توسط منطقه آموزشی «بریتیت کانتی» در ۲۱ می ثبت شده بود را چند هفته قبل از آغاز دادگاه تسویه کرد. البته پیش از آن، شرکت های اسنپ(مالک اسنپ چت)، یوتیوب و تیک تاک این شکایت را تسویه کرده بودند. هنوز شرایط تسویه ها در دادگاه اعلام نشده است.

در این میان آلفابت(شرکت مادر یوتیوب) ۲.۱ میلیون دلار، اسنپ و بایت دنس(شرکت مادر تیک تاک) هر کدام ۸ میلیون دلار برای تسویه این پرونده قبل از آغاز دادگاه پرداخته اند. شرکت ها هرگونه اتهام را رد و اعلام کرده اند گام های بیشتری برای حفاظت از نوجوانان و کاربران جوان در پلتفرم هایشان اتخاذ می کنند.

متا، اسنپ و یوتیوب با اعلام تسویه شکایت نیز گفتند ادعاهای مذکور را دوستانه حل کرده اند. وکلای شاکیان نیز اعلام کردند تمرکز آنها ثبت ادعاهایی مشابه از سوی ۱۲۰۰ منطقه آموزشی دیگر است.

منطقه آموزشی بریتیت شرکت های فناوری را متهم کرده بود طوری پلتفرم هایشان را طراحی کرده اند تا کابران جوان معتاد شوند همین امر اضطراب، افسردگی و خودآزاری میان دانش آموزان را بیشتر کرده و سبب شده بود مدارس با پیامدهای این موضوع دست و پنجه نرم کنند.

البته این منطقه آموزشی خواستار ۶۰ میلیون دلار غرامت برای تامین هزینه های مقابله با تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روحی نوجوانان و تاسیس یک صندوق سلامت ذهنی برای مقابله با این چالش بود.