قیمت بلیت اتوبوس از امروز ۲۱ درصد گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس ابلاغ شورای عالی ترابری، قیمت بلیت اتوبوس‌های برون‌شهری در تمامی مسیرها و برای انواع ناوگان مسافری شامل اتوبوس، میدل‌باس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه از امروز (شنبه، ۱۶ خرداد) با افزایش ۲۱ درصدی همراه شد.

براساس نامه انجمن‌های صنفی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافری سراسر کشور، این افزایش نرخ با هدف حمایت از مالکان ناوگان حمل‌ونقل عمومی، جبران بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری، تعمیرات و نوسازی ناوگان و همچنین تشویق به سرمایه‌گذاری جدید در بخش حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای اعمال شده است.

طبق اعلام مسئولان این حوزه، نرخ مسیرهای اربعین نیز مانند سایر مسیرهای کشور مشمول این تعدیل قیمتی شده است، با این حال تأکید شده که در ایام اربعین، نهایتاً سازوکار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ نهایی بلیت‌ها خواهد بود.