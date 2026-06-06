رشد اقتصادی منطقه یورو منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یاهو فایننس، اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو طی دوره سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ مورد بازنگری قرار گرفته و رشد ۰.۱ درصدی اعلام‌شده قبلی، به کاهش ۰.۲ درصدی تبدیل شده است.

این بازنگری نزولی که برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران صورت گرفت، عمدتاً ناشی از انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی در ایرلند بوده است. اقتصاد منطقه یورو در حالی این عقب‌گرد را تجربه می‌کند که در پایان سال ۲۰۲۵ رشد ۰.۲ درصدی را ثبت کرده بود. همچنین میزان رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز با کاهش نسبت به برآوردهای اولیه، به ۰.۳ درصد رسید.

در میان قدرت‌های اقتصادی منطقه یورو، اسپانیا با رشد ۰.۶ درصدی بهترین عملکرد را داشت و کشورهای آلمان و ایتالیا نیز هر کدام ۰.۳ درصد رشد کردند. با این حال، اقتصاد فرانسه در این دوره ۰.۱ درصد کوچک شده است.

بر اساس این گزارش، ایرلند با سقوط سنگین ۱۲.۱ درصدی تولید اقتصادی در سه ماه نخست سال، بدترین وضعیت را در میان اعضا تجربه کرد. کارشناسان معتقدند نوسان‌های شدید در آمارهای اقتصادی ایرلند معمولاً به دلیل حضور شرکت‌های چندملیتی بزرگ و تأثیر نتایج مالی آن‌ها بر داده‌های ملی است که گاهی تصویر واقعی اقتصاد این کشور را مخدوش می‌کند.