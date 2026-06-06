عرضه انواع گواهی اسقاط نقدی با نرخ جدید از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه نوسازی ناوگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه های صادره در این سامانه (اطلاعیه های مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵، ۱۴۰۵/۰۲/۲۷) و همچنین مکاتبه با شماره ۰۵/۵۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت در خصوص اعلام نرخ جدید گواهی‌های اسقاط موجود براساس بند (۲) جز(ث) ماده ۴۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور، از روز یکشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ امکان عرضه نقدی انواع گواهی اسقاط برای مراکز اسقاط بازیافت ایجاد خواهد شد.

مطابق با مراتب فوق از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ کلیه مراکز اسقاط امکان عرضه انواع گواهی اسقاط را با نرخ جدید معادل ۲۵ درصد مخزن خود، پس از عرضه روز یکشنبه مراکز اسقاط می‌توانند هر هفته نسبت به عرضه ۲۵ درصد مخزن گواهی اسقاط خود اقدام نمایند.

- عرضه گواهی اسقاط دیزل سبک و سنگین معادل ۵۰ درصد مخازن خواهد بود.

- عرضه گواهی اسقاط کامیون و کامیون کشنده معادل ۱۰۰ درصد مخازن خواهد بود.