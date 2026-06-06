درخواست کانون اساتید علوم پزشکی برای دیدار با رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، اعضای کانون اساتید علوم پایه پزشکی کشور در نامه سرگشاده ای خطاب به رییس جمهور درخواست فوری ملاقات حضوری و برگزاری تریبون آزاد برای رسیدگی به مشکلات خود کرده اند.
در این نامه خطاب به دکتر پزشکیان رئیس جمهور آمده است:
«ما، اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسر کشور، به عنوان بازوی علمی، پژوهشی و تربیتی نظام و متولیان پرورش نسل آینده ایران، سالهاست که با امید و تعهدی راسخ، در مسیر ارتقای جایگاه علمی ایران در عرصههای ملی و بینالمللی گام برداشتهایم.
جامعه نخبگان و دانشگاهی کشور همواره در حساسترین مقاطع تاریخ معاصر، دغدغه نظام و میهن را پیشین قرار دادهاند. در دوران سخت جنگ تحمیلی رمضان و نبرد ۱۲ روزه، با تکیه بر نوآوریهای علمی نخبگان دانشگاهی و در کنار رشادت و دلیری مردم و سربازان جانفدای میهن، در برابر دشمن پیروزمندانه ایستادگی کردیم و ثابت کردیم که علم و ایمان، کلید پیروزی در برابر هر چالشی است.
لذا، از منظر ما، هرگونه بیتوجهی، تضعیف یا نادیده گرفتن حقوق اساتید و نخبگانی که تخصص خود را در خدمت دفاع از انقلاب و میهن قرار دادهاند، خدشهای به پیکر انقلاب و نادیدهانگاشتن جایگاه ستونهای علمی کشور خواهد بود.
با این حال، متأسفانه در سالهای اخیر، مجموعهای از چالشهای زیستمایه و حقوقی، آرامش شغلی و معیشتی این جامعه نخبگانی را با مخاطرهای جدی مواجه کرده است.
در پایان سال ۱۴۰۴ در حالی که حقوق معیشتی اساتید خیلی از نخبگان را در تنگنای مهاجرت و فرار مغزها قرار داده بود حرکت مثبتی از سوی دولت مردمی شما انجام شد و حقوق اعضای هیئت علمی از زیر خط فقر به بالای خط فقر منتقل شد ولی متاسفانه چالشهای بسیار زیادی را در تعویق این دو ماه فروردین و اردیبهشت همچنان تجربه میکنیم. امروز اعضای هیئت علمی در سراسر کشور با بحرانی جدی در پرداخت حقوق ماهیانه و عدم تسویه بهموقع مزایای قانونی مواجه هستند.
متأسفانه مصوبات شورای حقوق و دستمزد که باید ضامن عدالت و رفاه این جامعه باشد، با تأخیری بسیار زیاد در اجرا قرار گرفتهاند و این امر منجر به ایجاد دغدغههای عمیق معیشتی و فشار اقتصادی غیرقابل تحملی برای هزاران خانواده دانشگاهی شده است.
ما در حالی این نامه را به حضور جنابعالی میرسانیم که با وجود تمامی دشواریها و صبوری چشمپوشیکننده اعضای هیئت علمی در برابر عدم دریافت حقوق و مزایای خود، همواره دغدغه حفظ نظم، آرامش و امنیت ملی را در اولویت قرار دادهایم و بر این باوریم که مسیر گفتگو و تعامل مستقیم، کوتاهترین راه برای حل گرههای موجود است.
لذا با استناد به رویکرد دولت در تعامل با نخبگان و جامعهی دانشگاهی، از جنابعالی تقاضای اکید داریم تا با پذیرش این درخواست، زمانی را برای *ملاقات حضوری و برگزاری یک تریبون آزاد* در سالن اجتماعات یکی از دانشگاههای تهران، در اسرع وقت و حداکثر تا پایان خرداد ماه اختصاص دهید.
خواهشمندیم در این نشست، دکتر عارف، معاون اول حضرتعالی نیز حضور داشته باشد تا بتوانیم دغدغههای جاری را بهطور مستقیم، شفاف و در محیطی تعاملی با مدیریت ارشد کشور در میان گذاشته و راهکارهای عملی برای رفع این معضلات را مورد بررسی و تصمیمگیری قرار دهید.
بدیهی است پذیرش این درخواست حداقلی و لبیک گفتن به صدای جامعه نخبگان کشور در این برهه حساس، نه تنها گامی در جهت احقاق حقوق مادی این اعضا است، بلکه پیامی امیدبخش از توجه دولت به ستونهای علمی و دفاعی کشور خواهد بود. امیدواریم با نگاه بلند جنابعالی به جایگاه علم و دانشمندان، این درخواست در سریعترین زمان ممکن مورد موافقت قرار گیرد.»
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